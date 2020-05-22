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Просто вау! Алессандра Амбросіо підкорила бездоганною фігурою в розкішному літньому вбранні

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.05.2020 - 22:20
Просто вау! Алессандра Амбросіо підкорила бездоганною фігурою в розкішному літньому вбранні
Алессанда Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Зірка показала нове літнє вбрання

Алессандра Амбросіо показала нову серію фото, де постала у літньому легкому образі. 39-річна модель приміряла довгу спідницю і укорочену блузу з рукавами-ліхтариками, виконану з тканини життєрадісною забарвлення. Вбрання, з першого погляду, виглядає досить скромним. Але спокусливий високий розріз на нозі, а також відверте декольте додали йому «гарячу» нотку. На витонченій фігурі екс-«ангела» Victoria's Secret костюм виглядав більш ніж виграшно.

Доповнили літній образ високий хвіст, тонкі підвіски та браслети. Макіяж Алессандра зробила ледь помітним, відтінивши природний відтінок смаглявої шкіри за допомогою консилера, а очі виділивши коричневими тінями.

Просто вау! Алессандра Амбросіо підкорила бездоганною фігурою в розкішному літньому вбранніПросто вау! Алессандра Амбросіо підкорила бездоганною фігурою в розкішному літньому вбранніПросто вау! Алессандра Амбросіо підкорила бездоганною фігурою в розкішному літньому вбранніАлессандра в новому образі (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

«Привіт! Було так весело провести щасливий час в ефірі з моєю подругою, яку я обожнюю – Шарлотт Тилбери. Фото зроблені моєю маленькою Анею Луїзою», – підписала галерею Амбросіо, зазначивши улюблену дочку.

Звісно, шанувальники не стали мовчати, побачивши довгоочікуваний пост від Алессандри. Вони написали безліч приємних коментарів, зазначивши струнке тіло дівчини, а також її неземну красу.

  • Просто ВАУ!
  • Деталі про сукню, будь ласка. Ти виглядаєш божественно
  • Чудова
  • Просто перехоплює подих, дивно
  • Я просто закохана в тебе! Ти так чудово прекрасна
  • Красива
  • Чудова
  • Це прекрасно, і ти виглядаєш фантастично. Я бажаю тобі гарного дня, дорога Алессандра
  • Так хороша, бажаю тобі гарного дня
  • Ми любимо тебе

Просто вау! Алессандра Амбросіо підкорила бездоганною фігурою в розкішному літньому вбранні

Просто вау! Алессандра Амбросіо підкорила бездоганною фігурою в розкішному літньому вбранні

Просто вау! Алессандра Амбросіо підкорила бездоганною фігурою в розкішному літньому вбранні

Просто вау! Алессандра Амбросіо підкорила бездоганною фігурою в розкішному літньому вбранні

Просто вау! Алессандра Амбросіо підкорила бездоганною фігурою в розкішному літньому вбранні

Просто вау! Алессандра Амбросіо підкорила бездоганною фігурою в розкішному літньому вбранні

Просто вау! Алессандра Амбросіо підкорила бездоганною фігурою в розкішному літньому вбранні

Просто вау! Алессандра Амбросіо підкорила бездоганною фігурою в розкішному літньому вбранні

Просто вау! Алессандра Амбросіо підкорила бездоганною фігурою в розкішному літньому вбранні

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/alessandraambrosio)

Нагадаємо, дочка Алессандри Аня Луїза вважається в мережі точною копією своєї мами. Фанати впевнені, що дівчинка з її яскравою зовнішністю повинна піти по стопах Алессандри і підкорювати світову фешн-індустрію. Поки що дівчинка відвідує різноманітні світські івенти і активно веде свій аккаунт в Instagram (не без допомоги Алессандри). Так що, цілком можливо, незабаром вона із зірки мережі стане зіркою подіумів.

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Автор: Міла Іванова

Теги Новини України модель
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