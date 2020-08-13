Фігура мрії: Кайлі Дженнер підкорила ідеальними формами в спокусливій сукні

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Зірка демонструє подарунки

Кайлі Дженнер, яка днями відзначила 23-річчя, продовжує приймати подарунки і привітання. Цього разу дівчина показала презент від свого близького друга – дизайнера Олів'є Рустена. Креативний директор Balmain зробив для зірки плаття, яке відмінно підкреслило її параметри, зробивши знамениті пропорції фігури дівчини зорово просто досконалими. Талія здається ще більш тонкою, а стегна і груди – пишними і спокусливими.

Виконане воно в дусі відомого бренду, який обожнюють всі світові селебрітіс. Коротка, з пікантним розрізом, розшита великими різнокольоровими каменями, сукня виглядала урочисто і пікантно. Те що потрібно для вечірки! «Спасибі тобі, моє кохання, Олів'є, за ідеальне плаття на день народження», – написала Дженнер під серією знімків в своєму мікроблозі.

Новий образ Кайлі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Дівчина позує на тлі мармурових сходів у своєму домі, приймаючи пікантні пози. В доповнення до вбрання вона зробила пишну укладку і яскравий макіяж. «Це щось», «Ти просто досконала», «Форми», «Королева», «Обожнюю тебе», – тут же почали писати свої коментарі численні шанувальники.

Кайлі и Стормі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Також дівчина, яка зазвичай постить багато різних фото в один час, не втрималася, щоб не показати новий знімок зі своєю 2-річною дочкою. На цей раз Кайлі і Стормі позують на не океану, примірявши практично однакові білі вбрання. Вони тримаються за руки, спостерігаючи за розкішним заходом сонця. «Немає місця, де я б воліла бути», – написала вона поруч зі зворушливим фото. Як зазвичай, фолловери засипали щасливу матусю лайками і приємними висловлюваннями – вони обожнюють сімейні пости не менше, ніж гламурні виходи молодої мільйонерки.