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Ти мій найкращий подарунок: Кайлі Дженнер розчулила мережу ніжним фото з 2-річною донькою

Вівторок 11 серпня 2020 17:33
Ти мій найкращий подарунок: Кайлі Дженнер розчулила мережу ніжним фото з 2-річною донькою
Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Зірка відзначила 23-річчя

Кайлі Дженнер на честь свого дня народження опублікувала кілька фото: як в гламурних образах, так і у зворушливих сімейних. Одне особливо захопило мережу – на ньому іменинниця позує разом з 2-річною дочкою Стормі. Вона ніжно обіймає дитину, притулившись до неї щокою. А та задуває свічки на святковому торті. Виглядають обидві бездоганно: ретельно продумані образи, ідеальні укладки, вечірні вбрання. «Найкращий подарунок з усіх», – написала щаслива матуся під фото, викликавши бурю емоцій у своїх послідовників.

Ти мій найкращий подарунок: Кайлі Дженнер розчулила мережу ніжним фото з 2-річною донькою

Зрозуміло, 23-річна мільйонерка не могла не зробити урочистий пост на честь свого дня народження. Для свята вона підібрала костюм – корсет і спідницю кремового відтінку, на яких каменями викладені цифри 23. Виглядала вона розкішно та вишукано. «23!!! Спасибі, Боже, ще за один рік. Благословення і уроки... Я тут заради всього цього і дуже вдячна кожному з вас», – написала Кайлі.

Ти мій найкращий подарунок: Кайлі Дженнер розчулила мережу ніжним фото з 2-річною донькою

Кайлі з донькою (фото: instagram.com/kyliejenner)

Дівчина зібрала масу позитивних відгуків про свій образ, а також побажань та привітань. Сестри Кайлі зробили на честь неї окремі пости. Так, Кім опублікувала масу архівних фото, на частині з них Дженнер виглядає практично невпізнанною.

«Мій малюк @kyliejenner, з днем народження!!! Не можу повірити, що тобі 23 роки!!!! Найбільш весела і віддана людина на планеті! Я така щаслива шукати картинки і знаходити стільки цікавих спогадів! Я люблю тебе понад те, що ти можеш уявити!», – додала любляча старша сестра.

Ти мій найкращий подарунок: Кайлі Дженнер розчулила мережу ніжним фото з 2-річною донькою

Кім Келі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Не промовчала і Хлое Кардашьян. «З днем народження, моя маленька!!! Як – моїй дівчинці 23 роки?! Серйозно – як? Але, боже мій, хіба це не найбільш вражаючі 23 роки?! У нас найкращі спогади, але нам ще так багато треба прожити!! Яка захоплююча думка! Це тільки початок. З днем народження, мила Кайлі! Твоя любов, гумор, щедрість, упевненість, співчуття, чарівність, сила – ось лише кілька речей, які я люблю і обожнюю а тобі! Ти мотивуєш і змушуєш мене тремтіти перед тобою.

Ти мій найкращий подарунок: Кайлі Дженнер розчулила мережу ніжним фото з 2-річною донькоюХлое і Кайлі (фото: instagram.com/khloekardashian)

Ми всі щасливі, що у вас є ти. Щаслива бути натхненною тим, яка ти чудова мама, сестра, дочка і бізнес-леді. Бути твоєю сестрою – одне з найбільших благословень, які дало мені життя. У тебе серце з чистого золота. Ти залишаєш всіх краще після зустрічі з тобою. Я щиро дякую Богу за кожен божий день з тобою і інших членів моєї родини! Нехай тебе і далі будуть оточувати благословення, любов, щастя і сміх! Я буду любити тебе до кінця віку! Я з радістю витрачу на це вічність, доводячи це», – залишила емоційне послання Хлое.

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