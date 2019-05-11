Фігура мрії: Ірина Шейк похвалилася розкішним тілом в нижній білизні

Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Модель поділилася чуттєвим селфі

Ірина Шейк останнім часом не втомлюється радувати фоловерів постами один іншого відвертіше. Не встигли шанувальники висловити свої захоплення з приводу її відео, присвячених творчості французького модельєра Тьєррі Мюглера, як вона підкинула нову тему для обговорення.

33-річна супермодель поділилася спокусливим селфі в червоній білизні. На досить темному знімку, який зроблений у дзеркалі, тим не менш, чудово видно спокусливі форми, підкреслені розкішним комплектом Intimissimi – обличчям цього італійського бренду вона є вже давно. "Мій улюблений triangle бра", – написала Ірина коротко.

Спокуслива Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Шанувальники знайшли більше слів, ніж їх зірка:

"Королева",

"Моя улюблена жінка",

"Ти несеш світло в цю темряву",

"Ідеальне і прекрасне тіло",

"Просто мрія",

"Чудова",

"Ти богиня",

"Ти така гаряча",

"Ви прекрасна, своєю красою не поступаєтеся ні одній 20-річній моделі",

"Діва! Найкраща!",

"Ти сама богиня, яка єдина в своєму роді",

"Ідеал зовнішності і фігури! Просто соковито",

"Відображення досконалості досконалої чуттєвості",

"Чудова королева"...

До речі, не оминули вони знову й тему "куди ж дивиться Бредлі", а також куди він пропав в цілому. І дійсно, Ірина давно не з'являлася на людях з коханим чоловіком і батьком її дочки – 2-річної Леї. І навіть на червоній доріжці Met Gala сяяла одна. Від фанів зірка ретельно приховує особисте життя, ніколи не публікуючи спільних фото з Купером. Але зате вона ніколи не проти публічно кокетувати з креативним директором Burberry Рікардо Тіші і відкрито висловлювати йому свою любов.



Після Балу Інституту костюма вона також поспішила висловити йому свої захоплення, давши інтерв'ю британському Vogue про підготовку до події. "Я знаю Рікардо вже давно. Він мій дорогий друг і важлива частина мого життя. Одягати його творіння на Met Gala – велика честь для мене. Синє оксамитове плаття з глибоким вирізом, об'ємними плечима і рукавами, які завершуються рукавичками, було спільним проектом, який я називаю просто мрія", – розповіла знаменитому глянцю Шейк. Нагадаємо, саме він був автором наряду супермоделі.

Нагадаємо, раніше Ірина Шейк показала рідкісне сімейне фото з сестрою і племінниками.