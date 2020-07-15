Фігура мрії: Емілі Ратаковскі засвітила пишні форми у відвертому купальнику

Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

Модель вирушила на пляж

Емілі Ратаковскі, схоже, вже остаточно освоїлася в образі блондинки. Тепер і вбрання дівчина намагається підібрати відповідні. У її гардеробі стало багато рожевих речей, які так йдуть світловолосим дівчатам. А також чорних, що також обожнюють практично всі блондинки. Це стосується і пляжного гардероба. Цього разу модель підібрала собі чорне бікіні, яке підкреслило її спокусливі форми.

Новий образ Емілі для пляжу (фото: instagram.com/emrata)

Модель показала фото з пляжу, на якому позує практично голою – крихітний купальник дозволив повною мірою підкреслити тонку талію, залізний прес, а також апетитну груди Ратаковски. «Вау», «Мені потрібен такий же», «Дитинко, ти найкраща», «Просто неймовірна», «Я закоханий в твоє бікіні, Емілі», «Чудова», «Приголомшлива», – такі коментарі все з'являються під гарячим фото.

Емілі освоїлася в образі блондинки (фото: instagram.com/emrata)

Раніше Емілі також продемонструвала стильний літній образ, для якого підібрала прості та комфортні речі. Його склали джинси з високою посадкою блакитного відтінку, а також сіра кофтинка на гудзиках, що оголила живіт і груди. Вийшло як завжди спокусливо і незвично – цілком у дусі Емілі.