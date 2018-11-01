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"Порцелянова лялька": Тіна Кароль захопила образом Білої королеви

Lite » Зірки 01.11.2018 - 12:04
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка для Хеллоуїна вибрала костюм героїні з казки "Аліса в країні чудес"

Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно знялася для зоряного календаря, показала, якою образ вибрала на Геловін 2018. Знімок в костюмі артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Для тематичної вечреинки зірка вибрала костюм Білої королеви з казки "Аліса в країні чудес", повторивши образ актриси Енн Хетеуей з однойменного фільму.

&quot;Порцелянова лялька&quot;: Тіна Кароль захопила образом Білої королеви

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Свій наряд Тіна шила спеціально на замовлення, а потім виступила в цьому образі на вечірці в Києві. Тіна виконала свої хіти "Перечекати", "Здатися ти завжди встигнеш", "Твої гріхи" і багато інших. Відео з'явилося на фан-сторінці співачки в Instagram.

Передплатники Кароль прийшли в захват від такого наряду улюблениці, назвавши її у коментарях "фарфоровою лялькою" і "королевою мого серця".

&quot;Порцелянова лялька&quot;: Тіна Кароль захопила образом Білої королеви&quot;Порцелянова лялька&quot;: Тіна Кароль захопила образом Білої королеви

&quot;Порцелянова лялька&quot;: Тіна Кароль захопила образом Білої королеви&quot;Порцелянова лялька&quot;: Тіна Кароль захопила образом Білої королеви

&quot;Порцелянова лялька&quot;: Тіна Кароль захопила образом Білої королеви&quot;Порцелянова лялька&quot;: Тіна Кароль захопила образом Білої королеви

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль здивувала шанувальників повсякденним образом без макіяжу.

Ми також писали про те, що Тіна Кароль розповіла про навчання сина в британській школі. Цікаво, що хлопчик вже практично забув російську мову, а по-українськи говорить з акцентом.

Тіна Кароль: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)

Новини України Тіна КарольпевецобразХэллоуин
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