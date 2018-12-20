"Щоденна робота": Тарас Тополя відверто розповів про стосунки з Alyosha

Тарас Тополя (фото: LITE)

Тополя підкреслив, що у шлюбі важливо думати не просто про побут, а більш "високі" речі

Фронтмен популярного гурту "Антитіла" Тарас Тополя впевнений, що в тривалих відносинах не може бути все чудово і безхмарно — час від часу трапляються сварки, непорозуміння. Так як міцний союз — ця щоденна робота двох людей. Про це Тополі розповів у коментарі LITE.

Зазначимо, що з українським виконавцем ми зустрілися під час прес-показу нової романтичної комедії "Я, ти, він, вона" від студії "Квартал 95". За сюжетом фільму, головні герої, яких виконали Володимир Зеленський і Настя Коротка, прожили разом 10 років. Пара зрозуміла, що вони втомилися один від одного, в їхніх стосунках настала криза. Тому Максим і Яна вирішують розлучитися. Однак така, здавалося б, формальність перетворилася на справжню пригоду.

За словами Тополі, у нього з дружиною — співачка Alyosha — подібної кризи у відносинах не було. Але при цьому співак не приховує — у нього з дружиною трапляються розбіжності, як і в будь-якій іншій родині.

"Ми ще не прожили 10 років разом. Тільки рухаємося до цього, два роки залишилося. Але звичайно, ми, як і інші сім'ї, переживаємо деякі драматичні історії, іноді сваримося, не розуміємо один одного, з'ясовуємо стосунки. Власне, від цього нікуди не дінешся. І хто б не говорив на камеру або фальшиво не посміхався, не намагався довести, що відносини ідеальні... Можу сказати зі свого досвіду, що часто це неправда. Тому що відносини — це робота над собою двох людей", — каже Тарас Тополя.

Тарас Тополя на презентації фільму "Я, ти, він, вона" (фото: LITE)

Фронтмент гурту "Антитіла" також уточнив, що зберегти міцний союз допомагає загальна мета. У Тараса і його дружини Олени є така мета — виховання дітей, забезпечення їх майбутнього. До речі, пара виховує двох хлопчиків — Марк і Рома.

"Утримання союзу між двома людьми — щоденна важка робота, щоб досягти загальної мети. Загальна мета нашої сім'ї (звичайно, враховуючи, що у нас є симпатія, любов один до одного), — виховання дітей, дати їм майбутнє. А також у нашому союзі ми намагаємося утримати щось більше, ніж просто якісь побутові відносини. Це і творчість, і самопізнання, духовний розвиток. Це ті речі, які скріплюють нашу сім'ю. З усіх штормів ми виходимо сильнішими", — підсумував Тарас Тополя.

Співачка Alyosha на презентації фільму "Я, ти, він, вона" (фото: LITE)

Зазначимо, що саундтрек до фільму "Я, ти, він, вона" написала група "Антитіла". У кліпі навіть знявся Зеленський, який перевтілився у фронтмена групи.

За словами Тополі, йому не пропонували зйомки в новій романтичній стрічці. Та й сам співак поки що не готовий до такого досвіду.

"Мені ще зарано зніматися у фільмах. Спочатку потрібно зібрати стадіони, а потім можна в кінематограф", — посміхається Тополя.

Нагадаємо, раніше Тарас Тополя заспівав духовний гімн і зворушив українців.

Відео: РБК-Україна