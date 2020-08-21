Їй точно 51? Дженніфер Лопес у зухвалій міні-спідниці підкорила молодістю і красою

Дженніфер Лопес, якій не так давно виповнився 51 рік, не відмовляє собі в задоволенні носити зухвалі вбрання. Кілька годин тому популярна виконавиця показала чергове селфі, на якому позує в міні-спідниці, а також білій футболці з принтом. За допомогою ефектного аутфіта співачка хотіла привернути шанувальників до благодійності.

Співачка в новому образі (фото: instagram.com/jlo)

«Разом ми будемо #RiseFromTheAshes. Приєднуйтесь до мене і мого дорогого друга @ZuhairMuradPrivate і @ZuhairMuradOfficial, щоб допомогти людям Бейрута, які так багато втратили в цій руйнівній трагедії. 100% прибутку від цієї футболки обмеженого випуску йдуть на підтримку зусиль @lebaneseredcross і @offre.joie, які знаходяться на місцях і відповідають на гуманітарні потреби жителів Бейрута. Приєднуйтесь до мене і отримаєте своє посилання в моїй біографії», – закликала вона.

Співачка радує розкішним зовнішнім виглядом (фото: instagram.com/jlo)

Але фанати відзначили не тільки благородне серце співачки, але і її здатність залишатися молодою і прекрасною, незважаючи на плин часу. Дженніфер в міні-спідниці виглядає неймовірно привабливою: пишні груди, підтягнуте тіло, спокусливі засмаглі ноги... В доповнення образу вона підібрала великі сережки-кільця, масивний браслет і кілька золотих ланцюжків, а також зробила гладку укладку, яка їй так личит. Останній штрих до бездоганного портрета – макіяж з підведеними чорним каялом очима. «Вау, їй точно 51?», «Неймовірна», «Найкрасивіша в світі», «Ти просто бомба», «Богиня», – пишуть їй шанувальники.