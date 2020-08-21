Ей точно 51? Дженнифер Лопес в дерзкой мини-юбке покорила молодостью и красотой

Дженнифер Лопес, которой не так давно исполнился 51 год, не отказывает себе в удовольствии носить дерзкие наряды. Несколько часов назад популярная исполнительница показала очередное селфи, на котором позирует в мини-юбке, а также белой футболке с принтом. С помощью эффектного аутфита певица хотела привлечь поклонников к благотворительности.

Певица в новом образе (фото: instagram.com/jlo)

«Вместе мы будем #RiseFromTheAshes. Присоединяйтесь ко мне и моему дорогому другу @ZuhairMuradPrivate и @ZuhairMuradOfficial, чтобы помочь людям Бейрута, которые так много потеряли в этой разрушительной трагедии. 100% прибыли от этой футболки ограниченного выпуска идут на поддержку усилий @lebaneseredcross и @offre.joie, которые находятся на местах и отвечают на гуманитарные нужды жителей Бейрута. Присоединяйтесь ко мне и получите свое по ссылке в моей биографии», – призвала она.

Певица радует роскошным внешним видом (фото: instagram.com/jlo)

Но фанаты отметили не только благородное сердце певицы, но и ее способность оставаться молодой и прекрасной, несмотря на ход времени. Дженнифер в мини-юбке выглядит невероятно привлекательной: пышная груди, подтянутое тело, соблазнительные загорелые ноги… В дополнение образа она подобрала крупные серьги-кольца, массивный браслет и несколько золотых цепочек, а также сделала гладкую укладку, которая ей так идет. Последний штрих к безупречному портрету – макияж с подведенными черным каялом глазами. «Вау, ей точно 51?», «Невероятная», «Самая красивая в мире», «Ты просто бомба», «Богиня», – пишут ей поклонники.