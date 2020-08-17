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Найкрасивіша в світі: Дженніфер Лопес підкорила квітучим зовнішнім виглядом на відвертому селфі

Понеділок 17 серпня 2020 21:21
Найкрасивіша в світі: Дженніфер Лопес підкорила квітучим зовнішнім виглядом на відвертому селфі
Дженніфе Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Lite

Зірка неймовірно виглядає молодо

Дженніфер Лопес останнім часом постить багато селфі, на яких виглядає неймовірно молодою і привабливою. Цього разу зірка влаштувала черговий сюрприз для шанувальників, розмістивши фото з недільного чаю. Співачка позує з чашкою в руці, приміряв досить відверте вбрання – піджак яскравого забарвлення зі значним вирізом, оголившим розкішні груди знаменитості. Легкий макіяж, який підкреслив сяючу шкіру Лопес, а також волосся, прибране в гладку зачіску, поставили потрібні акценти в лукі Дженніфер. На знімку 51-річна знаменитість просто світиться нев'янучою красою. «Недільне чаювання», – написала співачка під фото. А фанати почали писати компліменти своїй улюбленій зірці і мотиватору.

Найкрасивіша в світі: Дженніфер Лопес підкорила квітучим зовнішнім виглядом на відвертому селфі

Співачка в новому образі (фото: instagram.com/jlo)

«Ось що я називаю недільним сонцем», «Чудова», «Богиня краси! Ти просто нереальна», «О боже, така прекрасна і гаряча...», «Ти найкрасивіша жінка на землі», «Ти так красива», «Моє серце, о боже! Ти виглядаєш приголомшливо, мама», «Ти зробила мій день», «Ти дивовижне і дуже особливе створення», «Цей аутфіт просто вогонь», – не перестають ділитися враженнями послідовувачі Лопес, яких у неї більше 129 мільйонів.

Найкрасивіша в світі: Дженніфер Лопес підкорила квітучим зовнішнім виглядом на відвертому селфі

Співачка любить демонструвати своє розкішне тіло (фото: instagram.com/jlo)

Також раніше Дженніфер продемонструвала не менш спекотне селфі з пляжу. Вона одягла облягаючий коричневого відтінку купальник, який завдяки пікантному вирізу на грудях миттєво привернув увагу до її форм. Співачка прикрила очі рукою від яскравого сонця, буквально купаючись у сонячних променях. «П'ятничні відчуття», – зробила вона підпис до знімка, який фанати оцінили в більш ніж мільйон лайків. Потрібно визнати, майбутня дружина Алекса Родрігеса їх цілком заслуговує.

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Новини України певецДженніфер Лопес
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