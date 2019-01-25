Євробачення 2019: несподівана зміна позиції України у рейтингу букмекерів

Згідно рейтингу букмекерів, опублікованого на офіційному сайті конкурсу Євробачення, за останні пару днів Україна буквально "злетіла" в списку, опинившись в топ-10 лідерів цього року. Станом на 25 січня наша країна займає 8-й рядок шот-листа.

Різка зміна позицій сталася після того, як стало відомо ім'я нової учасниці Нацвідбору, що претендує на поїздку в Ізраїль. Українська співачка MARUV (справжнє ім'я Анна Корсун), яка замінила раптово виконавицу, що відмовилася від участі в Нацвідборі на Євробачення 2019 Тетяну Решетняк (TAYANNA), про що стало відомо 22 січня.

Скріншот: рейтиг країн за прогнозами букмекерів на офіційному сайті Євробачення 2019 (eurovisionworld.com)

Скріншот: графік измнения рейтингу та місця України в топі на офіційному сайті Євробачення 2019 (eurovisionworld.com)

Судячи з графіку, опублікованому на сайті європейського пісенного конкурсу, вже 23 січня Україна перемістилася з 21 на 8 позицію, потім на третю і сьогодні знову зупинилася на восьмій сходинці.

Варто відзначити, що на YouTube під останнім відвертим лірик-відео MARUV на пісню "For You", створену спільно з турецьким діджеєм Faruk Sabanci, користувачі мережі залишили багато схвальних відгуків і навіть почали пророкувати артистці перемогу у Нацвідборі і високу оцінку європейських критиків і меломанів.

Відео: YouTube/WOW.TV

"Особисто я вболіваю за Maruv, думаю, що саме ця пісня для Євробачення буде трохи змінена, але в будь-якому випадку це новий рівень, і, напевно, найкраще, що буде на Нацвідборі. Тому, сподіваюся, поїде Ганна і підкорить Європу, з нею у нас є шанси потрапити не тільки у фінал, але і в топ-5", "Супер! Тепер є реально за кого вболівати! Для Євробачення на 100% гідний кандидат!" - писали коментатори.

Скріншот коментарів (YouTube/WOW.TV)

Раніше став відомий порядок виступів українських артистів-конкурсантів на Національному відборі 9 і 16 лютого 2019 року.