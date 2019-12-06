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"Це цікаво": Ксенія Мішина загадково прокоментувала чутки про роман з Остапчуком

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.12.2019 - 13:31
"Це цікаво": Ксенія Мішина загадково прокоментувала чутки про роман з Остапчуком
Ксенія Мішина (фото: соцмережі артистки)

За словами Ксенії, вона з України нікуди останнім часом не вилітала

Мішина Ксенія сьогодні дійсно на вершині популярності. Українська артистка, зірка серіалу "Кріпосна" стала переможницею шоу Танці з зірками 2019 (її партнером був Женя Кот), а також попала в "романтичний скандал" - актрисі приписали роман в шоу-меном та ведучим Володимиром Остапчуком. Мішина прийшла в студію програми "Ранок з Україною", яка виходить по буднях о 6:30 на каналі "Україна". Популярна українська актриса, яка зараз знімається в серіалі "Зникаючі сліди", розповіла про нові проекти і свої відносини з Володимиром Остапчуком.

В інтерв'ю з ведучими "Ранку з Україною" артистка зізналася – того, про що пишуть у ЗМІ, "на жаль, не було", чим викликала яскраву реакцію у ведучих, а Григорій Герман навіть жартома покликав Володимира в студію, раз сказала Ксенія "на жаль".

"На жаль, ми з Вовою нікуди не літали, ніде не цілувалися і навіть не шопилися, як про це писали. Весь час я перебуваю в Україні, працюю над багатьма проектами. Не знаю, ким це було вигадано, але, як мінімум, це забавно, – прокоментувала Ксенія Мішина в ефірі каналу "Україна". – У нас дружні стосунки, але після участі в одному проекті ніякого спілкування між нами немає".

Та й графік у актриси розписаний так, що немає часу навіть спати або проводити достатню кількість часу з сином Платоном. Зараз Ксенія Мішина зайнята зйомками відразу в декількох проектах каналу "Україна", в одному з яких актриса постане перед глядачами в образі снайперши.

"В серіалі "Зникаюче сліди" я граю в парі з Марком Дроботом – такі собі антигерої. У фільмі я використовую зброю, але з холостими патронами. Пам'ятаю перший знімальний день, тоді, прийшовши на майданчик, я отримала від режисера автомат і просто не змогла втримати його в руках. Тому хлопці принесли спеціальний майданчик, на яку я лягла і стріляла", – розповіла Ксенія Мішина у програмі "Ранок з Україною".

Ксенія зізналася, що раніше подібного досвіду вона не мала, та й часу на підготовку було обмаль. Однак, актриса не засмучується, вона не звертає уваги на плітки, а просто робить свою справу.

Нагадаємо, раніше ще одна учасниця танців з зірками 2019 Ганна Різатдінова висловилася про романтичні стосунки з Прохоровим.

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Новини України Володимир ОстапчукТанцы со звездамиКсения Мишина
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