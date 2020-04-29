Ось це вид! Внучка Ротару показала свій затишний ранок в епіцентрі пандемії

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Дівчина зачарувала милим домашнім образом

Внучка Софії Ротару, 18-річна Соня Євдокименко опинилася на карантині в самому епіцентрі пандемії коронавіруса - Нью-Йорку. Там дівчина вже кілька років живе і навчається в школі дизайну. Проте юна красуня не сумує - вона розробила свою антистрес систему, яка допомагає їй зберігати спокій. До речі, Соня не боїться гуляти по спорожнілому місту - найчастіше вона відправляється помилуватися природою в Центральний парк, де легко можна тримати дистанцію.

На новому кадрі в своєму Instagram Євдокименко зачарувала милим домашнім образом, а заодно показала свою спальню в квартирі на Манхеттені і похвалилася шикарним видом з вікон.

На знімку Соня сидить на підлозі на тлі величезного панорамного вікна, за яким відкривається ефектний вид. Дівчина приміряла зручний домашній наряд - білі лосини і коротку футболку, яка оголила її пружний живіт. Волосся вона залишила розпущеним, а також зробила легкий макіяж.

"Затишні ранки вдома", - написала онука зірки естради під фото.

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Підписники похвалили Соню, що вона залишається вдома в цей складний і небезпечний час, а також залишили чимало компліментів її красі.

Софійко, ти молодець що залишаєшся вдома. Бережи себе. Удачі.

Сонячна дівчина! Вся сім'я така!

Ах, яка красуня Софія!

Така красуня на цій фотографії

Красуня, як зазвичай проводиш свій день?

Які шикарні вікна)

З таким видом з вікна можна і вдома посидіти

Все ж білий вам до лиця... Нехай кожен ранок буде таким

яка ви красива

Яка естетична фотографія

Як завжди, світла і осяйна

Скоро я взагалі не захочу виходити з дому, адже реально затишно і комфортно

Який огляд у Вас вдома відкривається з вікон

Принцеса Софія

Яка гарна, а очі взагалі

І воно таке тепле й сонячне

Скріншот коментарів (instagram.com/iamsofiaeve)

Нагадаємо, що раніше онуку Софії Ротару дорікнули в тому, що вона вийшла на прогулянку Нью-Йорку без маски.