Ось це вид! Внучка Ротару показала свій затишний ранок в епіцентрі пандемії

Дівчина зачарувала милим домашнім образом
Внучка Софії Ротару, 18-річна Соня Євдокименко опинилася на карантині в самому епіцентрі пандемії коронавіруса - Нью-Йорку. Там дівчина вже кілька років живе і навчається в школі дизайну. Проте юна красуня не сумує - вона розробила свою антистрес систему, яка допомагає їй зберігати спокій. До речі, Соня не боїться гуляти по спорожнілому місту - найчастіше вона відправляється помилуватися природою в Центральний парк, де легко можна тримати дистанцію.
На новому кадрі в своєму Instagram Євдокименко зачарувала милим домашнім образом, а заодно показала свою спальню в квартирі на Манхеттені і похвалилася шикарним видом з вікон.
На знімку Соня сидить на підлозі на тлі величезного панорамного вікна, за яким відкривається ефектний вид. Дівчина приміряла зручний домашній наряд - білі лосини і коротку футболку, яка оголила її пружний живіт. Волосся вона залишила розпущеним, а також зробила легкий макіяж.
"Затишні ранки вдома", - написала онука зірки естради під фото.
Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)
Підписники похвалили Соню, що вона залишається вдома в цей складний і небезпечний час, а також залишили чимало компліментів її красі.
Скріншот коментарів (instagram.com/iamsofiaeve)
Нагадаємо, що раніше онуку Софії Ротару дорікнули в тому, що вона вийшла на прогулянку Нью-Йорку без маски.