"Це все дуже чутно": Кошовий зізнався, що його прослуховують (відео)

Відео: Кошовий розповів про схуднення (Youtube-канал/Світське життя)

Відомий український комік і актор Євген Кошовий розповів про "суперечці" з учасницею жіночого "Кварталу", а також прослуховування свого телефону. Про це він розповів Каті Осадчій в рамках програми "Світське життя".

"Я скинув 8 кг за чотири тижні. Спочатку вага був 108,5. Зараз же або 100,5 100,4. Але вона про це ще не знає. І сподіваюся, вона не буде дивитися цей випуск програми", - сказав він.

Скріншот з відео (Youtube-канал/Світське життя)

Більше того, стверджує Кошовий, він в курсі, що його "прослуховують".

"Я знаю, що вони слухають. Це все дуже чутно. Тому я з ними розмовляю. Кажу їм: "дайте я з дружиною про інтимне поговорю. Ви ж знаєте, де я живу", - підкреслив він.

Також Кошовий розповів, яке "минуле" йому снитися.

"У 89 році я виїхав з Харківської області. Я ці роки згадую. Вони мені дуже часто сняться. Будинок і дитячий садок, в який я ходив", - уточнив він.

Скріншот з відео (Youtube-канал/Світське життя)

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Відео: РБК-Україна