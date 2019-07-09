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Це занадто! Нове фото пишнотілої Ешлі Грем викликало неоднозначну реакцію в мережі

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.07.2019 - 21:32
Це занадто! Нове фото пишнотілої Ешлі Грем викликало неоднозначну реакцію в мережі
Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)

31-річна зірка показала максимальну оголеність

Ешлі Грем любить своє тіло і всіляко демонструє це. Дівчина постійно показує селфі та гарячі фото в купальниках. До того ж вона створила власну лінію нижньої білизни і купальників для жінок всіх комплекцій. Фолловери зірки вже звикли до такого жаркого контенту і бурхливо реагують на кожен подібний знімок. Але фото, опубліковане кілька годин тому, просто "підірвало" в мережу. На ньому 31-річна зірка з'явилася практично повністю голою.

Це занадто! Нове фото пишнотілої Ешлі Грем викликало неоднозначну реакцію в мережіНове гаряче фото Ешлі (фото: instagram.com/ashleygraham)

Ешлі сидить на яскраво-салатовому надувному колі такого ж відтінку стрінгах і сонцезащитных окулярах, прикриваючи голі груди книжкою. Втім, через відблиски на воді і гру кольорів створюється враження, що вона зовсім гола. "Басейн, сонце, Брене Браун, і так по колу...", – написала знаменита красуня під фото. Потрібно відзначити, незважаючи на те, що деяким така відвертість здалася перебором, в основному вона припала до душі фоловерам дівчини. Вони засипали Ешлі захватами та компліментами, зазначивши, що вона неймовірно сексуальна і красива.

Це занадто! Нове фото пишнотілої Ешлі Грем викликало неоднозначну реакцію в мережіДівчина любить своє тіло і всіх до того ж закликає (фото: instagram.com/ashleygraham)

Що не дивно, адже дівчина – справжнє джерело натхнення для своїх друзів в мережі. В підтвердження своєї "місії" вона поділилася постом про важливість любові до себе. Дівчина записала подкаст для проекту британського шоумена Джея Шетті (Jay Shetty).

Це занадто! Нове фото пишнотілої Ешлі Грем викликало неоднозначну реакцію в мережіЗнаменита красуня – часта гостя на телешоу (фото: instagram.com/ashleygraham)

"У новому епізоді On Purpose я говорив з супермоделлю, дизайнером і активістом з подолання бар'єрів Ешлі Грем. Ешлі розповідає про те, як вона перейшла від ненависті до свого тіла до величезної любові до нього, і поставила собі за мету спонукати інших робити те ж саме. Вона обговорює, як твої слова стають твоєю правдою і чому так важливо припинити негативну розмовау з самим собою. Вона занурюється в те, як саме ми можемо почати це робити. Я багато чому навчився з цієї розмови, і я знаю, що ви також навчитесь!", – поділився коротким роликом ведучий, запросивши всіх охочих до прослуховування.

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