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Модель plus-size Ешлі Грем захопила пишними формами у відвертому бікіні

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.07.2019 - 22:32
Модель plus-size Ешлі Грем захопила пишними формами у відвертому бікіні
Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)

Пишнотіла красуня поділилася новим провокаційним кадром

Ешлі Грем, яка днями показала серію кадрів в розкішному червоному платті, знову віддала перевагу цьому відтінку. Цього разу 31-річна модель приміряла бікіні алого кольору. Фото, на якому позує дівчина, приурочене до Дня незалежності США, який відзначався вчора, 4 липня. На спокусливому знімку Грем постала в купальнику незвичайного крою: короткий топ з сріблястою бахромою і трусики з високою посадкою, оздоблені по краю металевими вставками, підкреслили її видатні форми і зробили максимально спокусливою. Доповнили картину золотий браслет, виразний макіяж і легка укладка пляжна хвиля. У підписі до фото вона обмежилася життєрадісними емодзі. І шанувальники з задоволенням підтримали такий настрій, засипавши Ешлі захватами та коментарями.

Модель plus-size Ешлі Грем захопила пишними формами у відвертому бікініЕшлі у відвертому червоному бікіні (фото: instagram.com/ashleygraham)

Швидше за все, кадр зроблений для рекламної кампанії бренду Ешлі, який розрахований на дівчат всіх комплекцій. Нагадаємо, Грем – справжній борець за права пишнотілих жінок і їх можливість виражати себе повною мірою в звичайному житті і на подіумі в тому числі.

Модель plus-size Ешлі Грем захопила пишними формами у відвертому бікініДівчина любить відверті кадри (фото: instagram.com/ashleygraham)

Ешлі прикладає багато зусиль, щоб вони були почуті. І в кожному інтерв'ю намагається підкреслити важливість своєї місії. Нещодавно дівчина прикрасила чергову глянсову обкладинку. Вона стала героїнею Allure і відверто розповіла про численні проблеми, з якими вони стикаються. За словами Ешлі, моделям такої комплекції неймовірно важко пробитися в модному бізнесі. Вона – практично виключення. Тепер же, завдяки тому, що ці питання стали широко обговорюватися у світі, є шанс все змінити.

Модель plus-size Ешлі Грем захопила пишними формами у відвертому бікініЕшлі з чоловіком (фото: instagram.com/ashleygraham)

Ще одна тема, якої торкнулася Грем – расова дискримінація. З цією проблемою вона також знайома не з чуток. Ешлі одружена з темношкірим чоловіком і всерйоз схвильована тим, як ставляться до таких шлюбів в суспільстві. До того ж Ешлі вважає, що темношкірим людям все ще складно досягти успіху через забобони.

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