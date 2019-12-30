Це щастя: Джамала розсекретила, як називає її маленький синочок

Джамала з сином Емір-Рахманом (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Співачка зізналася, що є її найбільшою цінністю в житті

Джамала зізнається, що Новий Рік для неї – галасливе і веселе свято, яке найкраще зустрічати в компанії, а не в тісному сімейному колі, на відміну від Різдва. Але вона не приховує, що сім'я завжди на першому місці. Співачка щаслива мама маленького синочка Емір-Рахмана, який росте справжнім непосидою, а також вже встиг долучитися до світу музики і навіть освоює музичні інструменти! В інтерв'ю "Крим.Реалії" вона повідала про те, що для неї є головним у житті, а також розповіла, як її називає синочок.

Артистка зізнається – вона вдячна Всевишньому за те, що пізнала радість материнства.

"Я щаслива, що Бог подарував мені дитину. Тому що це змінює тебе, змінює твій світогляд, це щастя", – говорить вона.

Джамала з сином Емір-Рахманом (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Головним пріоритетом для неї є сім'я і рідні люди. "Головна людина – я не можу зараз сказати: син. Я скажу: сім'я. Ось так, знаєте, головні люди в моєму житті – це моя сім'я", - запевняє Джамала.

А ось головним словом у її житті стало "ана", що в перекладі з рідної мови артистки означає "мама". Саме так до неї звертається Емір-Рахман.

Джамала з сином Емір-Рахманом (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Для мене особисто головне слово – "ана". "Ана" – це кримськотатарською "мама". Тому що я тепер мама. Коли він сказав це, і зараз постійно йому подобається це говорити "ана, ана, ана, ана". І він чекає, озвуся я, а я кажу: "Я тут", - розповідає зірка.

До речі, Джамала придумала для синочка персональну колискову. Вона записала дитячу пісню за два тижні до появи хлопчика на світ.