Царівна лебідь: Джамала у вбранні з пір'ям справила фурор на Х-факторі

Джамала вразила новим образом (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала постала перед фанатами в білосніжному і екстравагантному вбранні

Джамала практично постійно захоплює шанувальників своїми ефектними і спокусливими, але при цьому екстравагантними образами. На цей раз українська зірка вбралася на Х-фактор 10 в білосніжний наряд, який шанувальники назвали "царівна-лебідь". Зазначимо, що наряд виконаний в дуже витонченому стилі, який дозволяє побачити прекрасне декольте теледіви.

Плаття вражає своєю красою і несхожістю на інші. На знімках Джамала випромінює щирість і красу і звабливо посміхається.

Джамала в білосніжному і витонченому вбранні (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники української знаменитості просто не могли пройти повз і не оцінити красу такого чудового вбрання. Вони написали зірці безліч компліментів і захоплених коментарів. Також фанати активно цікавляться, хто дизайнер цієї розкішної сукні.

Сукня просто нереально красива!!!

Краса!.

Сукня божественна! Від кого сукня?

Шикарна.

Від кого плаття?

Царівна - лебідь.

Красуня! Краща співачка України.

Скріншот коментарів

Пізніше на сторінці співачки з'явилося відео з новим образом співачки. Під роликом співачка привітала з перемогою у шоу Еліну Іващенко - підопічну Ігоря Кондратюка.

"За лаштунками сказала їй, що відчуваю, що вона переможе. Хоча і є така думка, що найчастіше в шоу перемагають хлопці, що дівчата-прихильниці активно голосують). Хочу, щоб у вас завжди виростали крила, а натхнення ніколи не залишало вас. Не слухайте нікого, не слідуйте кліше. Будьте самобутніми", - написала Джамала.