Это счастье: Джамала рассекретила, как называет ее маленький сыночек

Джамала с сыном Эмир-Рахманом (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Певица призналась, что является ее самой большой ценностью в жизни

Джамала признается, что Новый Год для нее – шумный и веселый праздник, который лучше всего отмечать в компании, а не в тесном семейном кругу, в отличие от Рождества. Но она не скрывает, что семья всегда на первом месте. Певица – счастливая мама маленького сыночка Эмир-Рахмана, который растет настоящим непоседой, а также уже успел приобщиться к миру музыки и даже осваивает музыкальные инструменты! В интервью "Крым.Реалии" она поведала о том, что для нее является главным в жизни, а также рассказала, как ее называет сыночек.

Артистка признается – она благодарна Всевышнему за то, что познала радость материнства.

"Я счастлива, что Бог подарил мне ребенка. Потому что это меняет тебя, меняет твое мировоззрение, это счастье", – говорит она.

Джамала с сыном Эмир-Рахманом (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Главным приоритетом для нее является семья и родные люди. "Главный человек – я не могу сейчас сказать: сын. Я скажу: семья. Вот так, знаете, главные люди в моей жизни – это моя семья", - уверяет Джамала.

А вот главным словом в ее жизни стало "ана", что в переводе с родного языка артистки означает "мама". Именно так к ней обращается Эмир-Рахман.

Джамала с сыном Эмир-Рахманом (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Для меня лично главное слово – "ана". "Ана" – это на крымскотатарском "мама". Потому что я теперь мама. Когда он сказал это, и сейчас постоянно ему нравится это говорить "ана, ана, ана, ана". И он ждет, откликнусь ли я, а я говорю: "Я тут", - рассказывает звезда.

Кстати, Джамала придумала для сыночка персональную колыбельную. Она записала детскую песню за две недели до появления мальчика на свет.