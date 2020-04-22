Це рай: Настя Каменських похвалилася значною колекцією взуття і дала пораду модницям

Співачка назвала топ-5 базових пар в гардеробі кожної дівчини
Настя Каменських під час карантину постійно на зв'язку зі своїми шанувальниками – вона організувала 21-денний марафон, який допоможе стати кращою версією себе, регулярно ділиться лайфхаками, корисною інформацією та яскравими моментами з життя. Співачка вже раз зізнавалася, що вона – той ще шопоголик. Тепер же зірка вирішила вразити мережу своєї значною колекцією взуття – у вбиральні у співачки стрункими рядами стоїть безліч пар на будь-який смак та випадок життя.
Так, зірка записала відео, де похвалилася своїми туфлями, кросівками, босоніжками, напівчобітками і черевиками. Вона навіть приміряла на камеру чорні туфлі з гострими носами і шнурівкою онавколо щиколотки. В "каруселі" фото співачка показала, кке взуття повинна бути в гардеробі модниці і запропонувала свій топ-5 пар, які повинні бути у кожної дівчини.
"Girl’s weakness Якщо б довелося вибрати всього 5 пар взуття на рік, це були б:
1.білі кросівки
2.класичні човники чорного кольору
3.чорні черевики з грубою товстою підошвою
4.чорні мінімалістичні босоніжки на підборах а-ля Stuart Weitzman
5.універсальні сандалі на низькому ходу
Таке взуття можна поєднувати практично з будь-яким одягом! А для тих, хто як і я, обожнює взуття і міг би дати фору Керрі Бредшоу в плані стилю, я підготувала тренди взуття 2020. Дуже сподіваюся, що скоро ми зможемо вийти на вулицю у своїй улюбленій парі!" - зауважила Настя.
Шанувальників вразив "взуттєвої рай" зірки, вони ділилися своїми уподобаннями і не забували про компліменти.
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