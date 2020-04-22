Це рай: Настя Каменських похвалилася значною колекцією взуття і дала пораду модницям

Настя Каменських під час карантину постійно на зв'язку зі своїми шанувальниками – вона організувала 21-денний марафон, який допоможе стати кращою версією себе, регулярно ділиться лайфхаками, корисною інформацією та яскравими моментами з життя. Співачка вже раз зізнавалася, що вона – той ще шопоголик. Тепер же зірка вирішила вразити мережу своєї значною колекцією взуття – у вбиральні у співачки стрункими рядами стоїть безліч пар на будь-який смак та випадок життя.

Так, зірка записала відео, де похвалилася своїми туфлями, кросівками, босоніжками, напівчобітками і черевиками. Вона навіть приміряла на камеру чорні туфлі з гострими носами і шнурівкою онавколо щиколотки. В "каруселі" фото співачка показала, кке взуття повинна бути в гардеробі модниці і запропонувала свій топ-5 пар, які повинні бути у кожної дівчини.

"Girl’s weakness Якщо б довелося вибрати всього 5 пар взуття на рік, це були б:

1.білі кросівки

2.класичні човники чорного кольору

3.чорні черевики з грубою товстою підошвою

4.чорні мінімалістичні босоніжки на підборах а-ля Stuart Weitzman

5.універсальні сандалі на низькому ходу

Таке взуття можна поєднувати практично з будь-яким одягом! А для тих, хто як і я, обожнює взуття і міг би дати фору Керрі Бредшоу в плані стилю, я підготувала тренди взуття 2020. Дуже сподіваюся, що скоро ми зможемо вийти на вулицю у своїй улюбленій парі!" - зауважила Настя.

Шанувальників вразив "взуттєвої рай" зірки, вони ділилися своїми уподобаннями і не забували про компліменти.

Ось це набір. У мене вдома шафа для одягу та меншого розміру

Настя клас, але кросівки найулюбленіші

Круто

Красуня

Напевно, це мій рай

Лялечка, шикарна красуня

Клаааасс. Мені про таке тільки мріяти

О, Боже мій! Пустіть мене туди, це ж мій рай

Дуже мила

У таких красивих ніжок повинно бути багато взуття, дуже багато

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Настя Каменських навчила, як правильно і безболісно провести розмову на неприємну тему.