"Це по роботі": Настя Коротка розповіла, як цілувалася з Зеленським

Відео: YouTube/Люкс ФМ

Відома актриса Настя Коротка розповіла про те, як відбувалися зйомки нової комедії від студії "Квартал 95" і як їй довелося цілуватися на знімальному майданчику з Володимиром Зеленським. Про це зірка розповіла в інтерв'ю шоу "Слава +" для YouTube-каналу Люкс ФМ.

Актриса і ведуча Настя Коротка зіграла в комедії "Я, Ти, Він, Вона" дружину головного героя, якого грав відомий український комік Володимир Зеленський. За сюжетом фільму пара опинилася на межі розлучення і потрапляє в різні курйозні ситуації.

Вона зізналася, що їй хотілося, щоб сцена з поцілунком у фільмі вийшла красивою і вона не зациклювалася.

"Це ж не приватний поцілунок, а по роботі. Мені хотілося, щоб все було красиво. Тому, як воно буде, я вже не дуже зациклювалася", – зізналася Настя Коротка.

Фото: Настя Коротка і Володимир Зеленський (Кадр з фільму "Я, Ти, Він, Вона")

Коли чоловік актриси, популярний телеведучий Андрій Бідняков, дізнався, що за сценарієм їй доведеться цілуватися з Зеленським, він поставився до цього з гумором і пожартував, щоб Настя потім поділилася з ним враженнями.

Також Настя Коротка розповіла, що працювати з Володимиром Зеленським на одному знімальному майданчику їй сподобалася, так як він дуже талановита людина, біля якого всі розцвітають.

"Він уміє правильно розкрити артиста і спілкується з усіма на рівні. Мені не було складно на знімальному майданчику з Вовою, ні дня. Вони з режисером створювали таку атмосферу розслаблену", – розповіла актриса.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що любовний багатокутник від "квартальщиків": фільм Зеленського вже готовий.

А також розповідали про те, що Зеленський вразив несподіваним визнанням.

Відео: РБК-Україна