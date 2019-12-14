"Це вогонь!" Дорофєєва здивувала незвичайною сукнею

Зірка напередодні Нового року уявила себе подарунком
Учасниця групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва часто радує шанувальників своїми незвичайними образами. Цього разу зірка виклала на свою сторінку в Instagram фото, на якому вона позує в образі подарунка.
29-річна Надя стоїть на тлі по-новорічному прикрашеної червоної локації, її оточують величезні ялинкові іграшки.
Сама Дорофєєва вбрана в червону міні-сукню, на талії широка стрічка, що переходить у великий бант на спині. Волосся зібрані в акуратні локони. Доповнили образ білі святкові босоніжки.
"Отримувати подарунок або дарувати (смайл серця)? Я однозначно (смайл серця)", - зізналася знаменитість, маючи на увазі, що більше воліє сама робити сюрпризи.
Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Фанати зірки оцінили її кадр, а також припустили, що Надя Дорофєєва готує незвичайний проект для них:
Скріншот: instagram.com/nadyadorofeeva
Скріншот: instagram.com/nadyadorofeeva
Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва зробила несподіване зізнання з приводу своєї сольної кар'єри.