Ось це ніжки: Тіна Кароль похвалилася ідеальною фігурою на ефектному фото

Співачка вразила фанатів кадром з нової фотосесії
Тіна Кароль продовжує радувати шанувальників новими ефектними кадрами, на яких демонструє стильні образи і витончену фігуру. Співачка знялася в новій фотосесії в США і потихеньку ділиться в мережі вражаючими фото. Так, на крайньому знімку артистка похвалилася хвилюючими формами і стрункими ніжками.
Тіна позувала на пляжі, стоячи на балкончику будиночка рятувальника і спираючись на поручні, при цьому спокусливо вигнувшись. Артистка відображена в ефектному білому вбранні - коротких шортиках і кофтині, яка пікантно задерлася на талії. Доповнюють образ туфлі на невеликому каблуці в тон і промениста усмішка.
Найчастіше Кароль не залишає ніяких підписів під фото, проте на цей раз вона грайливо написала "Уля ля".
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
До речі, на своїй сторінці автор яскравого фото, фотограф Аліна Симоненко поділилася ще одним кадром. На цей раз поп-діва знята обличчям до камери, демонструючи довгі ноги і тонку талію.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/spromojna)
Також в цьому вбранні Тіна раніше позувала на піску, приймаючи ефектні пози.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Підписники засипали улюблену артистку захопленими комлпиментами, захоплюючись її красою і ідеальною фігурою.
Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)
Нагадаємо, сексуальна Тіна Кароль в короткому топі без білизни викликала фурор в мережі пікантним знімком.
Також щаслива Тіна Кароль заворожила видовищним пляжним фото. Фанати порівняли співачку з морської феєю.
Раніше Тіна Кароль розохотила мережу змінами у зовнішності. Шанувальники вирішили, що співачка пофарбувала волосся.