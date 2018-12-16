"Це непересічна пісня": KAZKA вперше заспівала англійською

KAZKA (фото: instagram.com/kazka.band)

Прем'єра англомовного треку відбулася на концерті в Києві

Мегапопулярна українська група KAZKA, яка на M1 Music Awards здобула перемогу відразу в декількох номінаціях, презентувала першу англомовну композицію на своєму сольному концерті в Києві. Лірична композиція отримала назву "APART".

За словами фронтвумен KAZKA Олександри Зарицької, це неабияка пісня.

"Вона про неземні почуття. Про нитку самого життя, що єднає кожне наше серце в один вузол. І там, де її кінці зійдуться, ми всі обов‘язково зустрінемось. Без земних тривог та скороминущих образ", - каже артистка.

Відео: instagram.com/di.oborska

Додамо, що в 2019 році музиканти вже запланували великий тур по Європі та Америці. Серед міст, які зможуть насолодитися виступами найбільш затребуваною молодої української групи - Варшава, Вільнюс, Таллінн, Рига, Прага, Філадельфія, Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго, Торонто, Сан-Франциско, Сіетл.

KAZKA (фото: instagram.com/kazka.band)

Раніше ми писали про те, що пісня KAZKA увійшла в топ-10 пісень світового чарту Shazam. Крім того, саме ця композиція є найпопулярнішим українським треком на YouTube - на сьогоднішній день тільки аудіоверсія синглу має понад 78 млн прослуховувань, а кліп подивилися вже майже 83 млн меломанів з різних країн. Тому і не дивно, що такий успіх "Плакала" спровокував хвилю забавних пародій на трек.

Відео: РБК-Україна