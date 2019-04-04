ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Це моя віддушина": Регіна Тодоренко зізналася, за чим сумує найбільше

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.04.2019 - 12:28
"Це моя віддушина": Регіна Тодоренко зізналася, за чим сумує найбільше
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча вже рік не займалася улюбленим спортом

Після народження дитини життя телеведучої Регіни Тодоренко сильно змінилося, адже тепер багато чого виявилося зав'язаним на маленького чоловічка. Незважаючи на те, що дівчина вела активне життя до останнього місяця вагітності і дуже швидко повернулася до роботи після пологів, від деяких речей все одно довелося відмовитися, наприклад, від улюбленого спорту. Як повідомила шоувумен на своїй сторінці в Instagram, вона страшенно сумує за серфінгом.

Регіна опублікувала архівне фото, на якому вона зображена на пляжі в червоно-синьому костюмі для серфінгу. Артистка тримає дошку і щасливо сміється. За словами зірки, на дошці вона не стояла вже досить довго.

&quot;Це моя віддушина&quot;: Регіна Тодоренко зізналася, за чим сумує найбільше

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Сказати , що я сумую за серфінгом - нічого не сказати. Я не стояла на серфі рік, а цей спорт - моя віддушина, тільки тут можна повністю з'єднатися зі стихією. Мої улюблені серфспоти - Балі і Лос Анджелес. На Балі я вперше навчилася підкорювати хвилі. Круті інструктори і атмосфера!) Ловіть хвилю) Хто на спорті і хоче спробувати посерфити?" - підписала публікацію Тодоренко.

Підписники ведучої і молодої мами поспішили залишити свої коментарі.

  • "А я завжди переживаю за серферів, тк в моєму розумінні їх повинні з'їсти акули"
  • "Я завжди мріяла спробувати цей вид спорту, але плавати не вмію. боюся, що акули відразу з'їдять"
  • "Я дуже хотіла б підкорювати хвилі ,але шалено боюся акул"
  • "Захоплююся людьми, які займаються даним видом спорту. Я дуже боюся величезних хвиль. Морська стихія взагалі лякає своєю невідомістю і бездонностью"
  • "Дивлюся на цю фотографію і якось тепліше на душі стає. Навіть теж хочеться пошукати. Напевно, це неймовірні відчуття"
  • "Супер фото"
  • "Така красива і щаслива"
  • "Яка жива фотографія! Ви чудові!"
  • "Регіна,ти розумничка, завжди у відмінній формі і на позитиві!так тримати!"
  • "Яка гарненька"
  • "А що з грудьми? Їх взагалі немає ніби"

Нагадаємо, раніше схудла Регіна Тодоренко показала обличчя без макіяжу.

Ми також писали, що колишня ведуча шоу "Орел і Решка" Регіна Тодоренко зізналася, коли відгуляє весілля зі своїм чоловіком Владом Топаловим.

Схудла Регіна Тодоренко показала обличчя без макіяжу В очікуванні літа: щаслива Тодоренко блиснула стрункою фігурою в купальнику
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Регіна Тодоренковедущая
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся