"Це моя віддушина": Регіна Тодоренко зізналася, за чим сумує найбільше

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча вже рік не займалася улюбленим спортом

Після народження дитини життя телеведучої Регіни Тодоренко сильно змінилося, адже тепер багато чого виявилося зав'язаним на маленького чоловічка. Незважаючи на те, що дівчина вела активне життя до останнього місяця вагітності і дуже швидко повернулася до роботи після пологів, від деяких речей все одно довелося відмовитися, наприклад, від улюбленого спорту. Як повідомила шоувумен на своїй сторінці в Instagram, вона страшенно сумує за серфінгом.

Регіна опублікувала архівне фото, на якому вона зображена на пляжі в червоно-синьому костюмі для серфінгу. Артистка тримає дошку і щасливо сміється. За словами зірки, на дошці вона не стояла вже досить довго.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Сказати , що я сумую за серфінгом - нічого не сказати. Я не стояла на серфі рік, а цей спорт - моя віддушина, тільки тут можна повністю з'єднатися зі стихією. Мої улюблені серфспоти - Балі і Лос Анджелес. На Балі я вперше навчилася підкорювати хвилі. Круті інструктори і атмосфера!) Ловіть хвилю) Хто на спорті і хоче спробувати посерфити?" - підписала публікацію Тодоренко.

Підписники ведучої і молодої мами поспішили залишити свої коментарі.

"А я завжди переживаю за серферів, тк в моєму розумінні їх повинні з'їсти акули"

"Я завжди мріяла спробувати цей вид спорту, але плавати не вмію. боюся, що акули відразу з'їдять"

"Я дуже хотіла б підкорювати хвилі ,але шалено боюся акул"

"Захоплююся людьми, які займаються даним видом спорту. Я дуже боюся величезних хвиль. Морська стихія взагалі лякає своєю невідомістю і бездонностью"

"Дивлюся на цю фотографію і якось тепліше на душі стає. Навіть теж хочеться пошукати. Напевно, це неймовірні відчуття"

"Супер фото"

"Така красива і щаслива"

"Яка жива фотографія! Ви чудові!"

"Регіна,ти розумничка, завжди у відмінній формі і на позитиві!так тримати!"

"Яка гарненька"

"А що з грудьми? Їх взагалі немає ніби"

Нагадаємо, раніше схудла Регіна Тодоренко показала обличчя без макіяжу.

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