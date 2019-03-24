Схудла Тодоренко блиснула стильним повсякденним образом в Дубаї

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча відзначила, що її поїздка в ОАЕ вдалася

Екс-зірка "Орла і Решки", ведуча Регіна Тодоренко, яка вразила шанувальників неймовірним схудненням після пологів, зараз відпочиває в теплому Дубаї разом з маленьким синочком Михайлом. Молода мама, яка не стала засиджуватися в декреті, а вже активно займається робочими проектами, зізналася, що ця поїздка явно вдалася.

На своїй сторінці в Instagram телезірка поділилася знімком, на якому вона позує на тлі дубайських хмарочосів. При цьому Регіна продемонструвала зручний і стильний повсякденний образ, який відмінно підходить для прогулянок. Вона приміряла джинси та білу футболку, а на випадок вітру накинула рожеву вітровку. На ногах у неї красуються білі кросівки, які зараз в тренді.

Доповнюють "лук" сонцезахисні окуляри і щаслива посмішка Тодоренко.

"Не хочу бути нав'язливою, але поїздка в моє нове місто вдалася", - зазначила дружина Влада Топалова.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Користувачам мережі дуже сподобався ефектний аутфіт ведучої і вони поспішили залишити безліч захоплених коментарів.

"Боже, Регіна така стильна... Сподіваюся, коли-то я буду стильною)"

"Крутий наряд"

"Ти нереально красива, моя Регіночка.Ти моя мандрівниця"

"Регіна, ти дуже гарна"

"Кльові джинси! Підкажи,будь ласка,де купувала?"

"Неймовірна малятко"

"Стильна матуся"

"Региночка! Яка ж відкрита і позитивна, кожен раз на тебе дивлюся захоплююся! Ти така молодчинка, стількох висот досягла. Про Дубай... ти мене переконала. завжди були сумніви з цього місту, країні, але тепер однозначно мені потрібно туди!"

"Регіна в будь-якому місці красуня!"

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко розповіла про незвичайні пригоди в Дубаї.

До речі, Регіна Тодоренко розбурхала мережу міркуваннями про дітей і кар'єру.