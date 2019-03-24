Схудла Тодоренко блиснула стильним повсякденним образом в Дубаї

Телеведуча відзначила, що її поїздка в ОАЕ вдалася
Екс-зірка "Орла і Решки", ведуча Регіна Тодоренко, яка вразила шанувальників неймовірним схудненням після пологів, зараз відпочиває в теплому Дубаї разом з маленьким синочком Михайлом. Молода мама, яка не стала засиджуватися в декреті, а вже активно займається робочими проектами, зізналася, що ця поїздка явно вдалася.
На своїй сторінці в Instagram телезірка поділилася знімком, на якому вона позує на тлі дубайських хмарочосів. При цьому Регіна продемонструвала зручний і стильний повсякденний образ, який відмінно підходить для прогулянок. Вона приміряла джинси та білу футболку, а на випадок вітру накинула рожеву вітровку. На ногах у неї красуються білі кросівки, які зараз в тренді.
Доповнюють "лук" сонцезахисні окуляри і щаслива посмішка Тодоренко.
"Не хочу бути нав'язливою, але поїздка в моє нове місто вдалася", - зазначила дружина Влада Топалова.
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
Користувачам мережі дуже сподобався ефектний аутфіт ведучої і вони поспішили залишити безліч захоплених коментарів.
Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко розповіла про незвичайні пригоди в Дубаї.
До речі, Регіна Тодоренко розбурхала мережу міркуваннями про дітей і кар'єру.