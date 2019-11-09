Як же це мило: Юрій Горбунов показав активну прогулянку з синочком

Відомий телеведучий Юрій Горбунов, який нещодавно літав до Одеси разом з Лілією Ребрик, поділився з шанувальниками новою фотографією зі свого активного відпочинку з сином. Сімейний знімок щасливий батько опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Варто зазначити, що Горбунов є зразковим сім'янином, який весь свій вільний час намагається проводити разом зі свого дружиною Катею Осадчою і сином.

На фото Горбунов керує велосипедом, а на задньому дитячому сидінні знаходиться його дворічний син Іван.

Горбунов показав прогулянку на велосипеді з сином (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Два голоси! Дорослий та Дитячий", - підписав фотографію телеведучий.

Користувачі мережі також прокоментували фото Горбунова.

Фото супер;

Як мило;

Класні;

Два мандрівника;

Купіть йому великий, нехай сам вже вчитися кататися;

Дуже красиво;

Юра, ви батько з великої літери.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Горбунов в халаті повеселився з Лесею Нікітюк на зйомках телевізійної програми "Хто проти блондинок". Горбунов показав фотографії, на яких він у піжамі і халаті позує з довгоногою Никитюк. При цьому на одному фото він тримає телеведучу за ногу.

Раніше повідомлялося про те, що Катя Осадча та Юрій Горбунов вразили стилем і елегантністю у Відні. Осадча одягла гарну сукню, а Горбунов - чорний смокінг.