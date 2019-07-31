Це дуже мило! Дженніфер Лопес показала незвичайне фото чоловіка і сина

Дженніфер Лопес, яка нещодавно відзначила 50-річчя, на хвилі успіху: вона реалізована в кар'єрі і щаслива в коханні. І співачка завжди рада ділитися зі своїми шанувальниками як робочими сторонами життя, так і особистими.

Тур на честь 50-річчя вдався (фото: instagram.com/jlo)

На честь ювілею Дженніфер організувала грандіозний концертний тур, буквально кожен крок якого транслювала у свій мікроблог. Співачка показала масу локацій і купу сценічних нарядів. З допомогою соцмереж їй вдалося передати весь драйв виступів, але ті, хто побував на шоу, залишилися у величезному захваті! Серед палких шанувальників зірки, до речі, виявилося безліч знаменитостей. І не дивно, на концерт такого рівня мріє потрапити кожен!

Сюрприз від коханого чоловіка (відео: instagram.com/jlo)

А також любить вона показати зворушливі фото і відео зі своїм коханим. До прикладу, на день народження Алекс влаштував їй справжній сюрприз, піднісши їй в подарунок розкішний автомобіль.

Джей Ло вітає майбутнього чоловіка (відео: instagram.com/jlo)

Цікаво, що свій день народження знаменитий бейсболіст відзначає також в кінці липня. Дженніфер підготувала для нього зворушливий ролик, що складається зі знакових моментів їхнього життя. Тут є і сльози радості, і фото з дітьми, і заручини на березі океану, і спільний спорт... Підсумувала Лопес публікацію словами: "З днем народження, Алекс! Ми любимо тебе".

Кохані чоловіки Дженніфер (фото: instagram.com/jlo)

А кілька годин тому на сторінці співачки з'явився новий зворушливий пост. На фото позують 44-річний Алекс і 11-річний Макса. Одягнені хлопці в однаковий одяг: червоні картаті штани, в які заправлені білі футболки. Обидва вони тримають в руках телефони і з допомогою поз буквально "дзеркалять" один одного. "Ці двоє...", – написала розчулена Дженніфер під фото.

Вся сім'я в зборі (фото: instagram.com/jlo)

До речі, Алекс відмінно ладнає з дітьми Дженніфер. Нагадаємо, вони народилися в шлюбі з американським співаком Марком Ентоні. У Родрігеса також залишилися свої діти від першого шлюбу: 14-річна Наташа та 11-річна Елла. Всі разом вони вибираються на природу, влаштовують походи на стадіон і являють собою зразкову сім'ю.