"Це майстерність!" Стильна Надя Дорофєєва захопила мережу сміливим вчинком

Заради привабливого і стильного знімка співачці довелося пожертвувати власним комфортом

Популярная украинская певица и it-girl Надя Дорофеева, которая с рабочим визитом отправилась в Нью-Йорк, регулярно балует поклонников стильными стритстайл фото, причем после публикации одного из них фаны даже заподозрили артистку в интересном положении. В этот раз Надя призналась, что фотосессия на улице далась ей нелегко из-за низкой температуры воздуха, о чем она сообщила в Instagram.

На фото певица позирует в блестящих штанах с пайетками цвета металлик, белой блузке-толстовке и стильном классическом бежевом тренче. Дорофеева призналась, что одета вовсе не по погоде, но старается этого никак не выдавать. Образ она дополнила золотыми массивными украшениями.

"Когда на улице -3. Ощущается – 15. А ты делаешь вид , что +13", - лаконично подписала звезда свое уличное фото.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники стали переживать за состояние здоровья участницы группы "Время и стекло", а также нахваливать ее узнаваемый и своеобразный стиль одежды.

"Улыбка ангела!", "Это и есть мастерство!", "Самая очаровательная улыбка", "Королева погоды", "Это всё из-за ветра. Одевайтесь тепло, Надюша, берегите себя", "Штаны крутые", "Красавица какая", "Супермодная Надя", "Очень стильная", "Твой стиль - это отдельное искусство", - отмечали впечатленные подписчики.

Скриншот комментарев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Также Надя не удержалась и от портретного фото, на котором запечатлена с трендовым аксессуаром – повязкой на голове с крупной надписью Gucci и оригинальными крупными серьгами в виде массивных жемчужин-подвесок. Макияж звезды с акцентом на глаза пришелся поклонникам артистки по душе – широкая стрелка и подведенное синим нижнее веко подчеркнуло глубину ее взгляда.

"Загляни внутрь", - коротко и красноречиво подписала Надя стильный кадр.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники пришли в восторг от созерцания своей любимицы и похвалили ее внешний вид и образ в целом.

"Какая же ты красивая. Прямо как весна", "Ты очень красивая и милая", "Это безумно красиво", "Красавица", "Cамая-самая", "Нереальная", "Гуччи герл", "Надя,стильненько!", "Ты просто восхитительна", - не сдерживались комментаторы.

Скриншот комментарев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Ранее Надя Дорофеева показала стильный нью-йоркский образ с белым кожаным беретом.

К слову, Надя Дорофеева не смогла сдержать радости от очередного визита в Нью-Йорк, где как раз проходит Неделя моды.

Видео: РБК-Украина