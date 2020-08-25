І це мама п'ятьох! Наталя Водянова похвалилася стрункими ніжками в міні-шортах

Наталя Водянова – одна з найпопулярніших особистостей в мережі. Все завдяки масі благодійних ініціатив і доброму серцю філантропа і моделі. А також, безумовно, квітучій красі 38-річної багатодітній мами. Особливо люблять шанувальники захоплюватися, якою стрункою залишається Наталія, незважаючи на народження п'ятьох дітей. І модель не забуває підкидати все нові приводи для захоплення фанатів. Зараз Водянова відпочиває на півдні Франції, а тому в її блозі з'явилася маса барвистих фото в купальниках і літніх образах. Останні з них зірка присвятила походу в гори.

Наталя у Франції (фото: instagram.com/natasupernova)

На прогулянку вона вибрала короткі шорти, об'ємну білу сорочку з накладними кишенями, а також комфортні кеди, бейсболку і окуляри. У такому вбранні Наталя виглядала, практично як підліток. Стрункі довгі ноги, тендітний силует і широка посмішка просто підкорили шанувальників. «Чудова», «Ніжки отпад», «Дівчинка, дівчинка 16 років! Неймовірна! Наша Наташа», «Мама п'ятьох! Прекрасна дівчинка», «Ти найкрасивіша дівчинка у світі», «Нереальая красуня», – посипалися компліменти на знамениту модель.

Модель так само красива (фото: instagram.com/natasupernova)

До речі, одним з перших відреагував на фото батько дітей і майбутній чоловік Наталі – французький бізнесмен Антуан Арно. Він написав: «Як би мені хотілося бути все ще там».