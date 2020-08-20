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Немов дівчина: Наталія Водянова захопила витонченою фігурою і квітучим зовнішнім виглядом

Четвер 20 серпня 2020 20:36
Немов дівчина: Наталія Водянова захопила витонченою фігурою і квітучим зовнішнім виглядом
Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)
Автор: Lite

Модель вибрала досить пікантне вбрання

Наталя Водянова зараз відпочиває на півдні Франції в компанії своєї давньої подруги - моделі Маріякарли Босконо. Найяскравіші моменти своїх літніх канікул молоді мами викладають в мережу. Втім, якби біографії знаменитих красунь не були такі відомі, можна було б припустити, що вони - зовсім юні дівчата, які вирушили на пошуки пригод. Саме так вважають користувачі мережі, яких просто підкорило нове фото Наталії. На ньому модель і філантроп позує разом з Маріякарлою. Обидві вони вибрали луки по-літньому яскраві і мінімалістичні.

Немов дівчина: Наталія Водянова захопила витонченою фігурою і квітучим зовнішнім виглядомНаталя і Маріякарла (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталія приміряла яскравий купальник з широким поясом на талії, а зверху на нього одягла топ в строкату смугу. Зверху Водянова одягла шифонову плісировану спідницю. Такий одяг зробив фігуру багатодітної мами неймовірно тонкою і стрункою. Макіяж Наталя не зробила, а вигоріле від сонця волосся уклала злегка недбало. Пляжний аутфіт доповнив тонкий браслет на зап'ясті. Подруга Водянової вибрала на пляж класику літнього гардеробу: джинсові шорти і чорний топ з воланом, а на завершення образу підібрала солом'яний капелюшок. Дівчата стоять на тлі морського пейжаза, щасливі і задоволені. «Моя любов», - підписала Наталія серію знімків.

Немов дівчина: Наталія Водянова захопила витонченою фігурою і квітучим зовнішнім виглядомНаталя на відпочинку в компанії друзів (фото: instagram.com/natasupernova)

Шанувальники відзначили, що виглядають Наталя і Маріякарла, немов дівчата - юними і безтурботними. До слова, у відпустку мами вирушили разом з дітьми. Наталя кілька разів показувала в своїх сторіз дочку Неву, а також там фігурувала і дочка Босконо, якій незабаром виповниться 8 років.

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