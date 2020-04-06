Як це круто: щаслива Катерина Кухар поділилася вражаючим екзотичним фото

Прима-балерина ділиться спогадами з відпустки
Катерина Кухар вимушено перервала свою романтичну відпустку в Таїланді з чоловіком Олександром Стояновим через оголошення про закриття українських кордонів у зв'язку з карантином через коронавірус. Пара терміново примчала в рідну Україну і пішла на самоізоляцію. Катерина часто закликає шанувальників у своїх постах поставитися до непростої ситуації з максимальною серйозністю і під час епідемії дотримуватися всіх правил безпеки. А сама вона ділиться спогадами з відпустки на екзотичному курорті. Наприклад, прима-балерина показала незвичайне фото, на якому.... миє слона!
Суддя Танців з зірками підняла своє легке плаття-сарафан в смужку і зайшла по коліна в воду, засвітивши попутно стрункі ніжки. В руках вона тримає щітку і зелений кухлик. Катерина щасливо посміхається і позує поруч з величезним слоном.
"Ви повинні думати про своє минуле, тільки якщо воно може пробудити хороші і тільки хороші спогади", - поділилася вона надихаючою цитатою письменниці Джейн Остін.
Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Шанувальники балерини оцінили мальовничий екзотичний знімок і припустили, що подібні яскраві моменти залишаються в пам'яті на все життя.
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Раніше Катерина Кухар поділилася важливою порадою для зміцнення відносин в парі.