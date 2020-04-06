Як це круто: щаслива Катерина Кухар поділилася вражаючим екзотичним фото

Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Прима-балерина ділиться спогадами з відпустки

Катерина Кухар вимушено перервала свою романтичну відпустку в Таїланді з чоловіком Олександром Стояновим через оголошення про закриття українських кордонів у зв'язку з карантином через коронавірус. Пара терміново примчала в рідну Україну і пішла на самоізоляцію. Катерина часто закликає шанувальників у своїх постах поставитися до непростої ситуації з максимальною серйозністю і під час епідемії дотримуватися всіх правил безпеки. А сама вона ділиться спогадами з відпустки на екзотичному курорті. Наприклад, прима-балерина показала незвичайне фото, на якому.... миє слона!

Суддя Танців з зірками підняла своє легке плаття-сарафан в смужку і зайшла по коліна в воду, засвітивши попутно стрункі ніжки. В руках вона тримає щітку і зелений кухлик. Катерина щасливо посміхається і позує поруч з величезним слоном.

"Ви повинні думати про своє минуле, тільки якщо воно може пробудити хороші і тільки хороші спогади", - поділилася вона надихаючою цитатою письменниці Джейн Остін.

Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Шанувальники балерини оцінили мальовничий екзотичний знімок і припустили, що подібні яскраві моменти залишаються в пам'яті на все життя.

Я думаю, цей спогад в серці назавжди

Красуня

Такі милашки

З глузду з'їхати як це круто

Катюша, Ви, як дівчинка! Захоплююся

Які гарні

Це мега круто

Чарівно

Чудова Катюша! Супер!

Фото просто супер!

Скріншот коментарів

Раніше Катерина Кухар поділилася важливою порадою для зміцнення відносин в парі.