Райська краса: чоловік Катерини Кухар заворожив пікантним фото дружини в Таїланді

Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Чоловік прими-балерини показав чуттєвий кадр з дружиною

Катерина Кухар разом з чоловіком Олександром Стояновим змушена була перервати відпустку в Таїланді і терміново мчати в Україну, встигнувши до закриття кордонів країни у зв'язку з карантином і пандемією коронавіруса. Так, прима-балерина і український прем'єр балету летіли додому в масках і дотримувалися всіх правил безпеки. Опинившись в Києві, пара все ще ділиться спогадами з відпустки. Олександр показав в Instagram чарівне романтичне відео з дружиною в райському місці, а також поділився ефектним знімком Катерини.

Олександр опублікував ексклюзивне фото Катерини в строкатому легкому платті-халаті. Вона кокетливо засвітила на камеру верх чорно купальника-бікіні і стрункі ніжки, прийнявши балетну позицію. Балерина позує в дверному отворі, а за її спиною на задньому фоні можна розглянути тропічну зелень і невеликий басейн.

"Артисти балету тримають своїх жінок не тільки в руках, але і в сильних ногах!" - підписав кадр Олександр, ноги якого також "встигли" потрапити в об'єктив.

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/stoianov_aleksandr)

Шанувальники балетної пари оцінили ефектний кадр

Супер фото

Дуже мило

Самі кращі, молодці

Який гарний підйом

Красива!

Скріншот коментарів

Раніше Олександр поділився яскравим роликом, який вражає не тільки буйством фарб, але і чуттєвістю. Він кружляє Катерину в чорному бікіні на руках прямо в блакитній воді теплого океану, а вона, розкинувши руки, насолоджується моментом.

Відео: instagram.com/stoianov_aleksandr

Підписники Стоянова прийшли в захват від видовищних кадрів.

Любов врятує світ! Ви надихаєте!

Неймовірна краса

Ой як гарно. Ви супер

Милі

Краса

Скріншот коментарів

Раніше Катерина Кухар нагадала і перерахувала найважливіші правила профілактики та безпеки на каранитні, здатні врятувати життя.