Как это круто: счастливая Екатерина Кухар поделилась впечатляющим экзотическим фото

Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Прима-балерина делится воспоминаниями из отпуска

Екатерина Кухар вынужденно прервала свой романтический отпуск в Таиланде с мужем Александром Стояновым из-за объявления о закрытии украинских границ в связи с карантином из-за коронавируса. Пара срочно примчалась в родную Украину и ушла на самоизоляцию. Екатерина часто призывает поклонников в своих постах отнестись к непростой ситуации с максимальной серьезностью и во время эпидемии придерживаться всех правил безопасности. А сама она делится яркими воспоминаниями из отпуска на экзотическом курорте. Например, прима-балерина показала необычное фото, на котором…. моет слона!

Судья Танцев со звездами подняла свое легкое платье-сарафан в полоску и зашла по колено в воду, засветив попутно стройные ножки. В руках она держит щетку и зеленый ковшик. Екатерина счастливо улыбается и позирует рядом с огромным слоном.

"Вы должны думать о своем прошлом, только если оно может пробудить хорошие и только хорошие воспоминания", - поделилась она вдохновляющей цитатой писательницы Джейн Остин.

Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Поклонники балерины оценили красочный экзотический снимок и предположили, что подобные яркие моменты остаются в памяти на всю жизнь.

Я думаю, это воспоминание в сердце навсегда

Красотка

Такие милашки

С ума сойти как это круто

Катюша, Вы, как девочка! Восхищаюсь

Які гарні

Это мега круто

Прелесть

Великолепная Катюша! Супер!

Фото просто супер!

Скриншот комментариев

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