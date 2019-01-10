"Це кайф!" KiRA MАZUR випустила пісню для Євробачення

Відео: YouTube/KiRA MАZUR

10 січня стали відомі усі учасники Національного відбору на Євробачення 2019. Однією з конкурсанток стала співачка KiRA MАZUR (справжнє ім'я Олена Мазур). Артистка вже презентувала трек, з яким виступить на конкурсі. Співачка буде брати участь у Нацвідборі з україномовною композицією "Дихати", яку вона сама і написала.

"Я намагаюся бути абсолютно чесною з собою, з людьми, зі своїми слухачами, сама пишу пісні, і кожна з них - це справжні мої почуття, що відображають мій внутрішній стан... Коли всередині з'являється те, що приховати вже неможливо, воно виходить назовні", - каже Мазур

Текст пісні "Дихати":

А ти шо знайшла?

В нього очі чорні,

Аж приторні, неповторні,

Ой як бо ж то з ними бути,

Як забути всі ті смути?

Ой, я вже не твоя,

Йде вся Земля коло кружля..

Ти мені треба немов як дихати,

Коли так важко - я буду буяти,

Коли до серця мало все призвести,

Коли так важко, я мушу дихати!

Вкрився туманом…

Чом, чом? Своїм обманом..

А я шо знайшла, в нього очі чорні,

Аж приторні, неповторні,

Все забрав, покотився ланом,

Став курганом, океаном,

Ген на дно я…

KiRA MАZUR (фото: facebook.com/globaleventslviv)

Українці вже оцінили нове творіння співачки.

"О Боже! Як же довго я цього чекала!" - написала одна фанатка артистки.

"Лєнчик! Це кайф! Дякую за заряд і чарівну енергію!" - прокоментувала дівчина Євгенія.

Додамо, що творчість KiRA MАZUR відрізняється еклектичним стилем, який поєднує елементи українського фолку з різними стилями музики, який завершують унікальний голос і оригінальна манера виконання.

Відео: YouTube/KiRA MАZUR

Нагадаємо, що за право співати на Євробаченні в Ізраїлі побореться і мегапопулярная група KAZKA.