Це мій рік: Оля Полякова зізналася, чи вірить в прикмети високосного року

Раз у чотири роки приходить той, кого бояться багато людей. Вважається, що високосний рік є небезпечним та підступним, тому на ці 366 днів рекомендують не планувати важливих справ і подій. Та популярна співачка Оля Полякова, яка раніше показала ялинку і новорічне оздоблення, у народні прикмети щодо «нестандартного» року не дуже вірить. На знімальному майданчику новорічного шоу «Привіт, 20-ті!», яке канал «Україна» покаже 31 грудня о 20:00, вона розповіла, чому вважає прийдешній 2020-й вдалим для себе.

За словами артистки, у всілякі забобони щодо високосного року вона не вірить. Навпаки, Оля переконана, що для неї цей рік буде особливим.

«Ви що, які забобони? Високосний рік для жінок, у яких високі кості – значить, це мій рік! Я вже всі «забобони» в Україні зробила, що ж далі? Требі зібрати якийсь дуже великий концерт. Може, «Олімпійський»?» – заінтригувала Оля Полякова своєю заявою за лаштунками шоу «Привіт, 20-ті!».

Королева ночі зазначила, що у 2020 році планує велике шоу, бо не може залишити українців без грандіозного свята.

«А що Україна буде скучати і плакати? Обов’язково планую! Тому що у великої артистки повинні бути великі концерти. У мене велика аудиторія, люди хочуть свята, а за свято в цій країні відповідаю я. Дорогенькі мої, я взяла свято у свої руки, так що воно буде в кожній хаті кожного дня», – заявила співачка в інтерв’ю телеканалу «Україна». Побачити грандіозний виступ Олі Полякової глядачі зможуть 31 грудня о 20:00 у святковому шоу «Привіт, 20-ті!».

Нагадаємо, режисером-постановником новорічного шоу каналу «Україна» став Герман Ненов. Для кожного артиста команда проекту приготувала яскраві постановки. Глядачів чекають номери з використанням сучасних мультимедійних технологій доповненої реальності, масові постановки за участю понад півсотні людей. Багато номерів будуть дуже ризиковані й навіть небезпечні. Виробництвом грандіозного проекту займається компанія Star Media.

Нагадаємо, раніше Полякова призналась, на що витрачає зароблену валізу грошей в новорічну ніч.