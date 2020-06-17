Оце так гнучкість! Алессандра Амбросіо похвалилася спортивною фігурою в стильних вбраннях

Алессанда Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Модель показала нові фото

Алессандра Амбросіо обожнює спорт і здоровий спосіб життя. А тому навіть у фотосесії для глянцю прагне показати своє накачане тіло, а також навички. Кілька годин тому на її сторінці з'явилися нові фото, зроблені для однієї з останніх журнальних зйомок. Модель позує в спортивних костюмах, виконуючи різні вправи і асани з йоги. Тут є фото в «містку», при бігу... На всіх них Амбросіо постала напівоголеною, а тому залізний прес, накачані ноги стрункі і пружні сідниці стали головною прикрасою кадрів. Також Алессандра продемонструвала свою надзвичайну гнучкість.

Адлессандра порадувала новими фото (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Є тут фото і більш гарячі – 39-річна зірка позує в спокусливому купальнику, лежачи на березі океану. По образам популярної бразильської красуні легко скласти мастхев речей на це літо. Так, вона приміряла дзеркальні окуляри на пів-обличчя, вільного крою сорочки, а для своєї улюбленої зачіски – високого пучка – підібрала яскраві хустки.

Чи потрібно говорити, що шанувальники просто «підірвали» сторінку Алессандри захопленими коментарями. Вони не престают захоплюватися, як чудово виглядає мама двох дітей і яка вона красива. Багато з них відзначили, що їй до лиця яскраві речі. Вони до того ж чудово підкреслюють золотистий загар вічно юної красуні.

Зірка любить яскраві речі (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

У сторіз щаслива матуся показала своїх дітей: 11-річну Аню Луїзу і 7-річного Ноа. З донькою Алессандра приміряла однакові захисні маски, які підкреслили схожість обох. Тим самим зірка нагадує шанувальникам про необхідність не розслаблятися надто сильно і пам'ятати про здоров'я. А син моделі вирушив підкорювати хвилі – хлопчик обожнює серфінг. Що ж, не дивно, з такою активною мамою інакше і бути не могло!

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Lite