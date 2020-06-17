Вот это гибкость! Алессандра Амбросио похвасталась спортивной фигурой в стильных нарядах

Алессанда Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Модель показала новые фото

Алессандра Амбросио обожает спорт и здоровый образ жизни. А потому даже в фотосессиях для глянца стремится показать свое накачанное тело, а также навыки. Несколько часов назад на ее странице появились новые фото, сделанные для одной из последних журнальных съемок. Модель позирует в спортивных нарядах, выполняя различные упражнения и асаны из йоги. Здесь есть фото в прыжке, в «мостике», при беге… На всех них Амбросио предстала полуобнаженной, а потому железный пресс, стройные накачанные ноги и упругие ягодицы стали главным украшением кадров. Также Алессандра продемонстрировала и свою удивительную гибкость.

Адлессандра порадовала новыми фото (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Есть здесь фото погорячее – 39-летняя звезда позирует в соблазнительном купальнике, лежа на берегу океана. По образам популярной бразильской красавицы легко составить мастхэв вещей на это лето. Так, она примерила зеркальные очки в пол-лица с крупными стеклами, свободного кроя рубашки, а для своей любимой прически – высокого пучка – подобрала яркие резинки.

Нужно ли говорить, что поклонники просто «взорвали» страницу Алессандры восхищенными комментариями. Они не престают восхищаться, как замечательно выглядит мама двоих детей и какая она красивая. Многие отметили, что ей к лицу яркие вещи. Они к тому же великолепно подчеркивают золотистый загар вечно юной красавицы.

Звезда любит яркие вещи (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

В сториз счастливая мамочка показала своих детей: 11-летнюю Аню Луизу и 7-летнего Ноа. С дочкой Алессандра примерила одинаковые защитные маски, которые подчеркнули схожесть обоих. Тем самым звезда напоминает поклонникам о необходимости не расслабляться чересчур сильно и помнить о здоровье. А сын модели отправился покорять волны – мальчик обожает серфинг. Что ж, не удивительно, с такой активной мамой иначе и быть не могло!

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Автор: Lite