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В леопардовому хутрі: дочка Олі Полякової похвалилася ошатними обновками

Lite » Мода 30.10.2019 - 15:11
В леопардовому хутрі: дочка Олі Полякової похвалилася ошатними обновками
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Маша попросила шанувальників допомогти їй з вибором обновки на зиму

Маша Полякова кожен раз відточує свої "модні навички". Дочка "Королеви ночі" Олі Полякової активно розвиває свій instagram-блог, в якому ділиться з багатотисячною армією шанувальників корисними б'юті-порадами, просто розповідає про повсякденні проблеми школярки і, звичайно ж, показує десятки різних варіантів стильних образів. До речі, нещодавно Маша буквально полонила шанувальників новою фотосесією. Підписники юного блогера в один голос зазначили, що Маша неймовірно схожа на свою зоряну маму. І з віком ця схожість стає все більш очевидною.

Новий пост Полякової-молодшої присвячений темі осінньо-зимової моди. На своїй сторінці в мережі instagram Маша опублікувала чимало фото, на яких позує в шубах і пальто. При цьому дівчина кокетує, мовляв, їй складно зробити вибір. І просить підписників допомогти їй.

“Допоможіть вибрати шубку, яка вам найбільше подобається. Я особисто не можу вирішити, врятуйте будь ласка", - пише Маша Полякова.

В леопардовому хутрі: дочка Олі Полякової похвалилася ошатними обновками

В леопардовому хутрі: дочка Олі Полякової похвалилася ошатними обновками

Стильна Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Зазначимо, що вже кілька сезонів поспіль у моді - шуби з штучного хутра! Еко-тренд завжди в тренді!

Також зверніть увагу, що в цьому сезоні актуальне різнобарвне хутро - для сміливих модниць. А провідний тренд 2019 року (анімалістичний принт) не виходить з моди!

Нагадаємо, що на даний момент Оля Полякова знаходиться в Італії, а саме - на острові Сицилія. Сюди виконавиця прилетіла не просто так, а записавшись на кулінарні курси, про що Полякова докладно розповіла своїм шанувальникам, записавши для них відео.

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Новини України Оля ПоляковаМаша Полякова
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