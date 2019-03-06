Оце фігура: Наталя Могилевська захопила появою в "голій" сукні

43-річна Могилевська показала у всій красі підтягнуту фігуру

Наталья Могилевская похвасталась успешным завершением своего сольного концерта в Киеве во дворце "Украина", к которому певица долго и усердно готовилась. К слову, до этого Могилевская показала редкие кадры подготовки к сольному концерту. Интересно, что тогда прямо во время тренировки с хореографом Игорем Кузьменко Наталью застала телеведущая Катя Осадчая. Именно ей Могилевская и рассказала обо всех деталях подготовки.

На своей же instagram-страничке Могилевская опубликовала ну очень яркое фото, отметив: "Мы это сделали".

При этом на опубликованном снимке Наталья позирует на сцене во время концерта, рядом с ней видим танцоров. Примечателен сам наряд певицы — нарядное полупрозрачное черное платье, декорированное золотым кружевом. Мало того, что платье имеет достаточно глубокую зону декольте. Оно также отличается экстремальным разрезом посредине на длинной юбке. Что оголяет стройные ножки Могилевской.

Наталья Могилевская в роскошном "голом" платье (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Многочисленные поклонники Могилевской не могли пройти мимо такого фото. Многие оставили свои отзывы в целом о концерте.

"Концерт был бомба! Сидели очень близко и смогла рассмотреть каждое движение! Ваши танцы просто завораживали"

"Наташенька, вы лучшая! Концерт СУПЕР"

"Отличный концерт, очень теплая атмосфера, прекрасное исполнение и все от души"

"Это было нереально, космично.Ты Бомбическая, Настоящая и очень красивая была"

"Вот это звезда. Женственно и красиво. Талант!"

"Вы большая умничка, команда супер, а выступление с Владом было большим сюрпризом"

"Шикарная"

"Наталья, вы, как всегда, неотразима"

"Какое платье.... огонь"

"Королева!"

"Очень красивая"

Наталья Могилевская перед подготовкой к сольному концерту (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Напомним, ранее 43-летняя Наталья Могилевская в красных брюках покорила стройной фигурой. Певица решила порадовать себя обновками к весне.

Также Наталья Могилевская похвасталась стильным нарядом в пальто с леопардовым принтом.