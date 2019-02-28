Просто лялечка: 43-річна Наталя Могилевська в червоних штанях підкорила стрункою фігурою

Співачка вигідно змогла підкреслити ідеальні форми
У невеликих перервах підготовки великого сольного концерту Наталя Могилевська знаходить час для шопінгу і покупки приємних обновок для себе. При цьому 43-річна українська виконавиця буквально зачарувала шанувальників своїм недавнім фото, зробленим під час однієї з таких "стильних прогулянок".
Так, на своїй instagram-сторінці Могилевська, яка раніше вже похвалилася анімалістичним нарядом, опублікувала нове фото, на якому позує в шикарному весняному образі. При цьому кожна деталь fashion-лука відповідає трендовим запитам нового сезону весна-літо 2019.
На Наталі – широкі червоні штани від американського бренду Proenza Schouler. До речі їх вартість становить більше 30 000 грн.
Свій образ Наталія доповнила оригінальною чорної водолазкою з блискучого люрексу з гострою лінією плеча. З аксесуарів: золота моносережка, а також підвіски у вигляді замочка.
Стильна Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
При цьому Наталія зазначила, мовляв, "немає нічого привабливіше" червоного плаття на жінці. І все ж співачка відповіла:
"Мені здається, що і ці штани - досить помітний акцент. Що б ви не наділи під них, увага оточуючих вам гарантована".
Також Моглиевская уточнила, що навесні, коли повертається тепло, хочеться відчувати себе бажаною і привабливою, а також прикупити собі щось сексуальне. Тому виконавиця і вирушила на шопінг.
Підписники Могилевської поспішили залишити під її фото свої захоплені відгуки. Багато відзначили, що виконавиця виглядає розкішно. І нові штани, однозначно, їй до лиця.
Штани від Proenza Schouler
До речі, до цього Могилевська вже захопила своїм квітучим весняним образом. Тоді співачку навіть назвали "дівчиною".
Також нагадаємо, що Наталя Могилевська представила кліп, присвячений Кузьмі.