Просто лялечка: 43-річна Наталя Могилевська в червоних штанях підкорила стрункою фігурою

Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка вигідно змогла підкреслити ідеальні форми

У невеликих перервах підготовки великого сольного концерту Наталя Могилевська знаходить час для шопінгу і покупки приємних обновок для себе. При цьому 43-річна українська виконавиця буквально зачарувала шанувальників своїм недавнім фото, зробленим під час однієї з таких "стильних прогулянок".

Так, на своїй instagram-сторінці Могилевська, яка раніше вже похвалилася анімалістичним нарядом, опублікувала нове фото, на якому позує в шикарному весняному образі. При цьому кожна деталь fashion-лука відповідає трендовим запитам нового сезону весна-літо 2019.

На Наталі – широкі червоні штани від американського бренду Proenza Schouler. До речі їх вартість становить більше 30 000 грн.

Свій образ Наталія доповнила оригінальною чорної водолазкою з блискучого люрексу з гострою лінією плеча. З аксесуарів: золота моносережка, а також підвіски у вигляді замочка.

Стильна Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

При цьому Наталія зазначила, мовляв, "немає нічого привабливіше" червоного плаття на жінці. І все ж співачка відповіла:

"Мені здається, що і ці штани - досить помітний акцент. Що б ви не наділи під них, увага оточуючих вам гарантована".

Також Моглиевская уточнила, що навесні, коли повертається тепло, хочеться відчувати себе бажаною і привабливою, а також прикупити собі щось сексуальне. Тому виконавиця і вирушила на шопінг.

Підписники Могилевської поспішили залишити під її фото свої захоплені відгуки. Багато відзначили, що виконавиця виглядає розкішно. І нові штани, однозначно, їй до лиця.

"Ти прекрасна, так тримати"

"Наталя, брюки шалені! А-ля Марлен Дітріх"

"Наталко, ви в чудовій формі!"

"Гарний образ! Люблю поєднання червоного і чорного кольору!"

"Ідеальна"

"Ви прекрасні і без червоних штанів"

"Ви дуже чарівна жінка"

"Крутий лук... Вам дуже йде"

"Нормально так виглядаєш"

"Дуже стильно і сексуально"

Штани від Proenza Schouler

До речі, до цього Могилевська вже захопила своїм квітучим весняним образом. Тоді співачку навіть назвали "дівчиною".

Також нагадаємо, що Наталя Могилевська представила кліп, присвячений Кузьмі.