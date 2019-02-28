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Просто лялечка: 43-річна Наталя Могилевська в червоних штанях підкорила стрункою фігурою

Lite » Мода 28.02.2019 - 12:33
Просто лялечка: 43-річна Наталя Могилевська в червоних штанях підкорила стрункою фігурою
Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка вигідно змогла підкреслити ідеальні форми

У невеликих перервах підготовки великого сольного концерту Наталя Могилевська знаходить час для шопінгу і покупки приємних обновок для себе. При цьому 43-річна українська виконавиця буквально зачарувала шанувальників своїм недавнім фото, зробленим під час однієї з таких "стильних прогулянок".

Так, на своїй instagram-сторінці Могилевська, яка раніше вже похвалилася анімалістичним нарядом, опублікувала нове фото, на якому позує в шикарному весняному образі. При цьому кожна деталь fashion-лука відповідає трендовим запитам нового сезону весна-літо 2019.

На Наталі – широкі червоні штани від американського бренду Proenza Schouler. До речі їх вартість становить більше 30 000 грн.

Свій образ Наталія доповнила оригінальною чорної водолазкою з блискучого люрексу з гострою лінією плеча. З аксесуарів: золота моносережка, а також підвіски у вигляді замочка.

Наталя Могилевська

Стильна Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

При цьому Наталія зазначила, мовляв, "немає нічого привабливіше" червоного плаття на жінці. І все ж співачка відповіла:

"Мені здається, що і ці штани - досить помітний акцент. Що б ви не наділи під них, увага оточуючих вам гарантована".

Також Моглиевская уточнила, що навесні, коли повертається тепло, хочеться відчувати себе бажаною і привабливою, а також прикупити собі щось сексуальне. Тому виконавиця і вирушила на шопінг.

Підписники Могилевської поспішили залишити під її фото свої захоплені відгуки. Багато відзначили, що виконавиця виглядає розкішно. І нові штани, однозначно, їй до лиця.

  • "Ти прекрасна, так тримати"
  • "Наталя, брюки шалені! А-ля Марлен Дітріх"
  • "Наталко, ви в чудовій формі!"
  • "Гарний образ! Люблю поєднання червоного і чорного кольору!"
  • "Ідеальна"
  • "Ви прекрасні і без червоних штанів"
  • "Ви дуже чарівна жінка"
  • "Крутий лук... Вам дуже йде"
  • "Нормально так виглядаєш"
  • "Дуже стильно і сексуально"

Штани від Proenza Schouler

Штани від Proenza Schouler

До речі, до цього Могилевська вже захопила своїм квітучим весняним образом. Тоді співачку навіть назвали "дівчиною".

Також нагадаємо, що Наталя Могилевська представила кліп, присвячений Кузьмі.

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