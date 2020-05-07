Це дар: Санта Дімопулос зворушила ніжними фото і визнанням про дітей

Співачка розповіла, кому не слід народжувати дітей
Санта Дімопулос виховує двох дітей, при цьому вона швидко повернула собі стрункі форми і навіть вдома носить жіночні і красиві наряди. Співачка лише нещодавно вперше показала обличчя своєї донечки Софії, якій виповнилося 7,5 місяців - шанувальники відразу ж відзначили, що світловолоса і блакитноока дівчинка явно пішла в батька Ігоря Кучеренко. У своєму Instagram артистка поділилася ніжними фото з донькою і 11-річним сином Даніелем і зробила відверте зізнання про дітей.
На фото Санта тримає на колінах маленьку Софію - маля з коротким хвостиком на маківці завзято посміхається і з допомогою мами вже стоїть. На ще одному кадрі зірка сидить на дивані, а синочок мило обіймає її ззаду.
Фото: Санта Дімопулос з донькою (instagram.com/santadimopulos)
Дімопулос відверто заявила, що народжувати дітей не варто усім людям і зазначила, з яких причин не треба цього робити.
"Коли не варто хотіти/народжувати дітей?
– мені пора (у всіх подруг ж є вже);
– материнський капітал (за дітей дає виплати держава/чоловік/батьки);
– це утримає чоловіка поруч (ми народжуємо дітей для себе і завжди розраховуємо на себе, дівчатка);
– реалізація нездійснених мрій в дітях;
– щоб комусь щось довести («у мене ось як все класно – сім'я, новий чоловік, дім і тд);
– продовжити рід.
Звучить досить егоїстично і формально, чи не так?" - пише артистка.
Фото: Санта Дімопулос з сином (instagram.com/santadimopulos)
Санта вважає, що до появи дитини потрібно бути повністю готовим і вчитися бути добрими батьками, адже діти - справжній дар.
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"Діти – наші вчителі. Вони приходять в наше життя вчити нас, допомогти нам усвідомити свої помилки і викривлене світосприйняття. Через них ми пізнаємо абсолютну справжню любов, самі стаємо цією любов'ю і несемо її в світ. Не вихованням, а на своєму прикладі ми показуємо, що таке щастя, вибір, відповідальність, усвідомленість. Я давно помітила – люди, які не вміють любити інших людей/дітей, тварин, природу, які не мають бажання і внутрішньої потреби допомагати іншим – не стають хорошими батьками, тому що народжують дітей з егоїстичних цілей. Але діти – дар, до якого потрібно бути готовими. Коли діти з'являються від радості, від бажання передати або примножити, тоді цей дар принесе багато щастя, пізнання і сенсу. В іншому випадку, навпаки, багато клопоту, роздратування, суєти і в майбутньому біль від нерозуміння і прірви", - поділилася зіркова матуся.
Більшість підписників погодилися з співачкою і залишили багато зворушених відгуків кадрам з дітьми.
Скріншот коментарів (instagram.com/santadimopulos)
Нагадаємо, Санта Дімопулос в шовках і міні розкрила секрети жіночої привабливості.