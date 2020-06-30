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Естетична сексуальність: Маша Єфросиніна зачарувала чуттєвим відео зі зйомок

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.06.2020 - 13:31
Естетична сексуальність: Маша Єфросиніна зачарувала чуттєвим відео зі зйомок
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча завела мережа пікантними кадрами з бекстейджа нової фотосесії

Маша Єфросиніна повернулася до роботи і з задоволенням демонструє в мережі яскраві та ефектні образи зі зйомок. 41-річна ведуча може похвалитися витонченою фігурою, яку підкреслює стильними нарядами. Так, зірка взяла участь у новій фотосесії і поділилася в Instagram пікантними кадрами з бекстейджа зйомки.

Маша виклала чуттєвий відеоролик, де млосно позувала на камеру в приглушеному світлі. На теледіві - наряд з оголеними плечима і легкий, але ефектний макіяж, а волосся покладені в гарний хвіст. Фоном до відео прозвучала композиція Rival - “Call It Love“.

"Гарна музика - як хороший секс", - зазначила Єфросиніна під публікацією, причому англійською мовою.

Маша Єфросиніна вразила сексуальним відероликом (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Підписники засипали Марію захопленими коментарями, відзначаючи, що ролик вийшов дуже сексуальним і просто-таки зачаровує.

  • Естетична сексуальність, як вам до лиця
  • Боже, як зовораживает, я аж подзалип)) Марія, ви шикарні)
  • Мені здається, що Вас навіть жінки захотіли. Ви така ...цукерка
  • Як же це красиво
  • Як можна так виглядати ідеально?????
  • РОЗКІШНА!! ДІВА!!!
  • Це дар! Вміти себе вести перед об'єктивом
  • Можна дивитися нескінченно і обов'язково з музикою!
  • Дуже красиво, жіночно, ніжно і сексуально. Ні краплі вульгарності. Маша, захват!!!!
  • Чудово сказано, чудово рухаєтеся. Випромінюєте сексуальну енергію, дуже жіночно!
  • Прекрасна Маша!
  • Маша...)))яка Ви красива!

Естетична сексуальність: Маша Єфросиніна зачарувала чуттєвим відео зі зйомок

Скріншот коментарів

Раніше Маша Єфросиніна в легкому топі підкорила плоским животом і тонкою талією - ведуча показала, як збирала черешню з дерева.

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Автор: Lite

Теги Новини України Маша Єфросинінаведущая
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