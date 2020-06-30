Естетична сексуальність: Маша Єфросиніна зачарувала чуттєвим відео зі зйомок

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча завела мережа пікантними кадрами з бекстейджа нової фотосесії

Маша Єфросиніна повернулася до роботи і з задоволенням демонструє в мережі яскраві та ефектні образи зі зйомок. 41-річна ведуча може похвалитися витонченою фігурою, яку підкреслює стильними нарядами. Так, зірка взяла участь у новій фотосесії і поділилася в Instagram пікантними кадрами з бекстейджа зйомки.

Маша виклала чуттєвий відеоролик, де млосно позувала на камеру в приглушеному світлі. На теледіві - наряд з оголеними плечима і легкий, але ефектний макіяж, а волосся покладені в гарний хвіст. Фоном до відео прозвучала композиція Rival - “Call It Love“.

"Гарна музика - як хороший секс", - зазначила Єфросиніна під публікацією, причому англійською мовою.

Маша Єфросиніна вразила сексуальним відероликом (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Підписники засипали Марію захопленими коментарями, відзначаючи, що ролик вийшов дуже сексуальним і просто-таки зачаровує.

Естетична сексуальність, як вам до лиця

Боже, як зовораживает, я аж подзалип)) Марія, ви шикарні)

Мені здається, що Вас навіть жінки захотіли. Ви така ...цукерка

Як же це красиво

Як можна так виглядати ідеально?????

РОЗКІШНА!! ДІВА!!!

Це дар! Вміти себе вести перед об'єктивом

Можна дивитися нескінченно і обов'язково з музикою!

Дуже красиво, жіночно, ніжно і сексуально. Ні краплі вульгарності. Маша, захват!!!!

Чудово сказано, чудово рухаєтеся. Випромінюєте сексуальну енергію, дуже жіночно!

Прекрасна Маша!

Маша...)))яка Ви красива!

Скріншот коментарів

Раніше Маша Єфросиніна в легкому топі підкорила плоским животом і тонкою талією - ведуча показала, як збирала черешню з дерева.

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Автор: Lite