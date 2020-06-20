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Яка ви класна! Маша Єфросиніна захопила зухвало-елегантним стилем (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.06.2020 - 23:41
Яка ви класна! Маша Єфросиніна захопила зухвало-елегантним стилем (фото)
Маша Єфросиніна (фото: РБК-Україна)

Маша Єфросиніна "вигуляла" нову зачіску в незвичайному стильному вбранні

Маша Єфросиніна порадувала своїх шанувальників сонячним фото і похвалилася стильним чорно-білим вбранням "під зебру". Знаменита українська телеведуча влаштувала прогулянку вулицями Києва у теплий суботній день і звернулася до своїх шанувальників, як вони проводять свій вихідний.

41-річна теледіва опублікувала яскравий знімок в незвичайному образі у своєму Instagram, та одразу зібрала масу захоплених коментарів.

В кадрі видно, як Єфросиніній личить її недавнє "оновлення" зачіски - вкоротила розкішні довгі локони та обстригла чубок. Знаменитість обрала для підкреслення природної краси чорного волосся цікавий стильний костюм "аля піжама". Причому штани прикрашає біля стоп оригінальна пряжа, наче чорні пухнасті "копитця" зебри. А завершує образ стильні світлі босоніжки.

"Хто гуляти? Хто лежати? Хто що робити?" - запитала Маша своїх шанувальників.

Яка ви класна! Маша Єфросиніна захопила зухвало-елегантним стилем (фото)

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

У мережі розхвалюють образ телеведучої та її унікальне відчуття стилю, а також і нову зачіску.

  • Хто ваш стиліст? Захоплююся вашим зухвало-елегантним стилем!
  • Яка ви класна! Чубчик шалено йде!
  • Машенька - краса! У нас сьогодні сімейний велодень, але ранок почала з вами - Іспит з Королевою це вау! Дякуємо за легкість, відкритість і .. "гойдалки"
  • Маша, вам дуже круто з чубом!
  • Мій респект стилістам!

Яка ви класна! Маша Єфросиніна захопила зухвало-елегантним стилем (фото)

Фото: скрін коментарів instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, що нещодавно Маша Єфросиніна різко висловилася про бодіпозитив, назвавши його пропагандою ліні та хвороб.

Також ми писали про те, що раніше Маша Єфросиніна умилила мережу абсолютним щастям у компанії улюблених чоловіків - чоловіка і синочка.

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Автор: Styler

Теги Новини України Маша Єфросинінановости шоу-бизнеса
Styler
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