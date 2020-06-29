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Який прес: Маша Єфросиніна в легкому топі підкорила плоским живоиком і осиною талією

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.06.2020 - 12:38
Який прес: Маша Єфросиніна в легкому топі підкорила плоским живоиком і осиною талією
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча похвастаалась урожаєм і виточеною фігурою

Маша Єфросиніна ретельно стежить за своєю фігурою – ведуча правильно харчується і займається спортом, хоч і зізнається, що не надто шанує тренування. Результатами своїх зусиль теледіва дозволила помилуватися на яскравому літньому відео.

Ведуча красується в червоному топі в горошок і легкій прямого крою спідниці, очі вона сховала за сонячними окулярами, а в руках тримає плетений кошик, в який збирає черешню з дерева.

"На черешні", - з гумором підписала ролик Маша. Прихильники звернули увагу не на врожай зірки, а на її сталевий прес.

Яка ви класна! Маша Єфросиніна захопила зухвало-елегантним стилем (фото)

  • Яка черешня? Якщо весь погляд падає на шикарний прес. Ви у відмінній формі!
  • Маша, Ви з чубчиком неймовірно схожі на маму!
  • Ви ідеальну формі. Таке розкішне тіло не варто ховати за одягом. Максимум, що має бути на вас - це стильний купальник з нашого магазину!
  • Ммм... Який прес
  • Маша! Який прекрасний прес
  • Закохана в себе. Як чудово на Вас дивитися. Надихаєте
  • Не можу спокійно їсти черешню. Розкриваю кожну перевіряю наявність черв'яків
  • Оце животик . Вам респект
  • Ви сама як черешня

Скріншот коментарів

Раніше Маша Єфросиніна в ретро-образі покрасувалася в розкішному платті з відкритими плечима і декольте , її порівняли з іконою краси і стилю Одрі Хепберн.

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Автор: Lite

Теги Новини України Маша Єфросиніна
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