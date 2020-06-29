Який прес: Маша Єфросиніна в легкому топі підкорила плоским живоиком і осиною талією

Ведуча похвастаалась урожаєм і виточеною фігурою
Маша Єфросиніна ретельно стежить за своєю фігурою – ведуча правильно харчується і займається спортом, хоч і зізнається, що не надто шанує тренування. Результатами своїх зусиль теледіва дозволила помилуватися на яскравому літньому відео.
Ведуча красується в червоному топі в горошок і легкій прямого крою спідниці, очі вона сховала за сонячними окулярами, а в руках тримає плетений кошик, в який збирає черешню з дерева.
"На черешні", - з гумором підписала ролик Маша. Прихильники звернули увагу не на врожай зірки, а на її сталевий прес.
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Скріншот коментарів
Раніше Маша Єфросиніна в ретро-образі покрасувалася в розкішному платті з відкритими плечима і декольте , її порівняли з іконою краси і стилю Одрі Хепберн.
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Автор: Lite