Эстетическая сексуальность: Маша Ефросинина заворожила чувственным видео со съемок

Ведущая завела сеть пикантными кадрами с бекстейджа новой фотосессии
Маша Ефросинина вернулась к работе и с удовольствием демонстрирует в сети яркие и эффектные образы со съемок. 41-летняя ведущая может похвастаться точеной фигурой, которую подчеркивает стильными нарядами. Так, звезда приняла участие в новой фотосессии и поделилась в Instagram пикантными кадрами с бекстейджа съемки.
Маша выложила чувственный видеоролик, где томно позировала на камеру в приглушенном свете. На теледиве - наряд с оголенными плечами и легкий, но эффектный макияж, а волосы уложены в красивый хвост. Фоном к видео прозвучала композиция Rival - “Call It Love“.
"Хорошая музыка - как хороший секс", - отметила Ефросинина под публикацией, причем на английском языке.
Маша Ефросинина поразила сексуальным видероликом (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Подписчики засыпали Марию восторженными комментариями, отмечая, что ролик получился очень сексуальным и просто-таки завораживающим.
Скриншот комментариев
Ранее Маша Ефросинина в легком топе покорила плоским животиком и осиной талией - ведущая показала, как собирала черешню с дерева.
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Автор: Lite