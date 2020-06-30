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Эстетическая сексуальность: Маша Ефросинина заворожила чувственным видео со съемок

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.06.2020 - 13:31
Эстетическая сексуальность: Маша Ефросинина заворожила чувственным видео со съемок
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая завела сеть пикантными кадрами с бекстейджа новой фотосессии

Маша Ефросинина вернулась к работе и с удовольствием демонстрирует в сети яркие и эффектные образы со съемок. 41-летняя ведущая может похвастаться точеной фигурой, которую подчеркивает стильными нарядами. Так, звезда приняла участие в новой фотосессии и поделилась в Instagram пикантными кадрами с бекстейджа съемки.

Маша выложила чувственный видеоролик, где томно позировала на камеру в приглушенном свете. На теледиве - наряд с оголенными плечами и легкий, но эффектный макияж, а волосы уложены в красивый хвост. Фоном к видео прозвучала композиция Rival - “Call It Love“.

"Хорошая музыка - как хороший секс", - отметила Ефросинина под публикацией, причем на английском языке.

Маша Ефросинина поразила сексуальным видероликом (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Подписчики засыпали Марию восторженными комментариями, отмечая, что ролик получился очень сексуальным и просто-таки завораживающим.

  • Эстетическая сексуальность, как же вам к лицу
  • Боже, как зовораживает, я аж подзалип)) Мария, вы шикарны)
  • Мне кажется, что Вас даже женщины захотели. Вы такая ...конфетка
  • Как же это красиво
  • Як можна так виглядати ідеально?????
  • РОСКОШНА!! ДИВА!!!
  • Это дар! Уметь себя вести перед объективом
  • Можно смотреть бесконечно и обязательно с музыкой!
  • Очень красиво, женственно, нежно и сексуально. Ни капли пошлости. Маша, восторг!!!!
  • Великолепно сказано, великолепно двигаетесь. Излучаете сексуальную энергию, очень женственно!
  • Прекрасная Маша!
  • Маша...)))какая Вы красивая!

Эстетическая сексуальность: Маша Ефросинина заворожила чувственным видео со съемок

Скриншот комментариев

Ранее Маша Ефросинина в легком топе покорила плоским животиком и осиной талией - ведущая показала, как собирала черешню с дерева.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Маша Ефросининаведущая
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