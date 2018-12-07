Природна краса: відома модель Victoria's Secret знялася в новій глянцевій фотосесії

Стилісти підібрали для Міранди Керр вбрання у чорно-білій колірній гамі
Відома австралійська модель Міранда Керр, яка від 2007 по 2013 роки була беззмінним "янголом" Victoria's Secret, а цієї весни вдруге стала мамою, знялася в новому глянсовому фотосеті для InStyle China. Про це в п'ятницю, 7 грудня, повідомляє ТСН.
На кадрах прекрасна 35-річна Міранда, яку просто не впізнати, відображена фотографом Jumbo Tsui. На сниках модель постала в досить природному образі, однак при цьому виглядає дуже стильно.
Зазначається, що стилісти фотосету підібрали для неї вбрання в чорно-білій колірній гаммі та досить закриті.
Міранда Керр у фотосеті для InStyle China
Міранда Керр після пологів раніше якось висловила переконання, що у неї тіло жінки, яка народжувала, однак вона не прагне у рекордні терміни схуднути і повернутися в форму.
Раніше повідомлялося, що одна із самих прекрасних і улюблених багатьма моделей Міранда Керр не так давно відкрила в Лос-Анджелесі власний магазин з органічною косметикою.
Також ми писали про те, що стало відомо, хто зі знаменитостей у віці до 30 років найбільш високооплачуваний.
Відео: РБК-Україна