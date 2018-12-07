Природна краса: відома модель Victoria's Secret знялася в новій глянцевій фотосесії

Міранда Керр (Фото: instagram.com/mirandakerr)

Стилісти підібрали для Міранди Керр вбрання у чорно-білій колірній гамі

Відома австралійська модель Міранда Керр, яка від 2007 по 2013 роки була беззмінним "янголом" Victoria's Secret, а цієї весни вдруге стала мамою, знялася в новому глянсовому фотосеті для InStyle China. Про це в п'ятницю, 7 грудня, повідомляє ТСН.

На кадрах прекрасна 35-річна Міранда, яку просто не впізнати, відображена фотографом Jumbo Tsui. На сниках модель постала в досить природному образі, однак при цьому виглядає дуже стильно.

Зазначається, що стилісти фотосету підібрали для неї вбрання в чорно-білій колірній гаммі та досить закриті.

Міранда Керр у фотосеті для InStyle China

Міранда Керр після пологів раніше якось висловила переконання, що у неї тіло жінки, яка народжувала, однак вона не прагне у рекордні терміни схуднути і повернутися в форму.

Раніше повідомлялося, що одна із самих прекрасних і улюблених багатьма моделей Міранда Керр не так давно відкрила в Лос-Анджелесі власний магазин з органічною косметикою.

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Відео: РБК-Україна