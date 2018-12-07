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Естественная красота: знаменитая модель Victoria’s Secret снялась в новой глянцевой фотосесии

Lite » Звезды 07.12.2018 - 22:57
Естественная красота: знаменитая модель Victoria’s Secret снялась в новой глянцевой фотосесии
Миранда Керр (Фото: instagram.com/mirandakerr)

Стилисты подобрали для Миранды Керр наряды в черно-белой цветовой гамме

Знаменитая австралийская модель Миранда Керр, которая с 2007 по 2013 годы была бессменным "ангелом" Victoria's Secret, а этой весной во второй раз стала мамой, снялась в новом глянцевом фотосете для InStyle China. Об этом в пятницу, 7 декабря, сообщает ТСН.

На кадрах прекрасная 35-летняя Миранда, которую просто не узнать, запечатлена фотографом Jumbo Tsui. На сниках модель предстала в довольно естественном образе, однако при этом выглядит очень стильно. 

Отмечается, что стилисты фотосета подобрали для нее наряды в черно-белой цветовой гамме и достаточно закрытые.

 

Миранда Керр в фотосете для InStyle China

Миранда Керр после родов ранее как-то высказала убеждение, что у нее тело рожавшей женщины, однако она не стремится в рекордные сроки похудеть и вернуться в форму. 

Ранее сообщалось, что одна из самых прекрасных и любимых многими моделей Миранда Керр не так давно открыла в Лос-Анджелесе собственный магазин с органической косметикой

Также мы писали о том, что стало известно, кто из знаменитостей в возрасте до 30 лет самый высокооплачиваемый.

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Видео: РБК-Украина

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