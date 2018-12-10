"Ще не розгинається": Никитюк здивувала визнанням про травму на Танцях з зірками

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведучій ще належить курс відновлення

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка раніше поділилася з шанувальниками пікантними кадрами з Арабських Еміратів, де дівчина відпочиває після шоу "Танці з зірками", зізналася, що досі відчуває наслідки травми, отриманої на проекті. За її словами, пошкоджена рука досі не функціонує нормально, передають "Факти".

Леся отримала травму ліктя ще в першому виході на паркет під пісню Світлани Лободи "Суперзірка". Перелому, на щастя, не було, однак їй ще належить відновлення.

"В кінці номера я приземлилася на рівну руку і відчула, як у лікті щось клацнуло. Після ефіру рука страшенно опухла, терпіти біль було практично неможливо. Мене тут же відвезли в лікарню і прописали сильні болезаспокійливі. Знімок показав, що перелому і розтягнення зв'язок немає, але дуже сильний забій ліктьового суглоба. Пройшло вже три місяці, але я до сих пір відновлюю руку, яка на сто відсотків ще не розгинається. У мене і зараз тягне в ліктьовому суглобі. До шести місяців я ще буду проходити курс відновлення руки. Ось вам і танці", - розповіла Никитюк.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Богиня ламінату" також зізналася, що участь у проекті далося їй нелегко і довелося терпіти сильні болі.

"У мене болі почалися практично відразу. Виявилося, що в танцях задіяні такі м'язи, які зазвичай не працюють. Треба тримати поперек, живіт, спину. При цьому коліна повинні бути "м'якими". Загалом, пішло таке навантаження на тіло, що м'язи боліли постійно. Мене рятували тільки ванни зі спеціальними розчинами і масажі. Я - людина стійка до болю, але траплялося, що вже не було сил терпіти", - поділилася телеведуча.

За словами Лесі, справлятися зі стресом і напругою їй допомагав гумор.

"По житті мене завжди рятує відчуття гумору. Мислю позитивно. Адже Я не просто одягаю маску і виступаю перед людьми, я така і є! Тому гумор, звичайно, заряджав. І не тільки мене, але й тих, хто знаходився навколо", - зазначила знаменитість.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, 25 листопада відбувся суперфінал Танців з зірками 2018. Троє зіркових учасників — Леся Нікітюк, Іраклі Макацарія, Ігор Ласточкін — боролися за кубок переможця, представивши глядачам відразу по три танцю. І все ж кубок дістався одній парі. Переможцями нового сезону Танців стали український гуморист Ігор Ластівчин та Ілона Гвоздьова. Леся Нікітюк зі своїм партнером Максимом Єжовим зайняли друге місце.

Ми також писали про те, що Леся Нікітюк знялася у пікантній фотосесії для чоловічого журналу. Разом з "богинею ламінату" позував і її партнер по танцювального проекту Максим Єжов.

До речі, Леся Нікітюк розкрила секрет свого "срібла" на шоу Танці з зірками.

Відео: РБК-Україна