Елтон Джон розповів про останні дні Фредді Мерк'юрі

Фото: Елтон Джон (instagram.com/kurazhbazar)

За словами співака, він ридав, як дитина, від того, що друг помирає

Популярний британський співак Елтон Джон розповів пресі, як пройшли останні дні культового співака, соліста групи Queen Фредді Мерк'юрі. Про це пише Bored Panda.

За словами Елтона, Фредді Мерк'юрі розповів йому, що хворий на Снід після кількох днів, як дізнався діагноз. Музиканти були хорошими друзями.

Скріншот з відео (YouTube)

"Він знав, що його чекає смерть, болісна смерть. Але Фредді був надзвичайно хоробрим. Він робив вигляд, що нічого не відбувається, виступав з Queen, продовжував бути веселим, епатажним і неймовірно щедрим людиною, яким і був завжди, - поділився сер Елтон Джон.

freddie mercury and elton john pic.twitter.com/BtjveAk91O — best of freddie (@_bestofreddie) 9 листопада 2018 р.

В кінці 90-х стан фронтмена британської групи Queen погіршився настільки, що у Елтона "серце кров'ю обливалося" при вигляді одного.

"До кінця його тіло було вкрите болячками від саркоми Капоші. Він був майже сліпий. І був дуже слабкий, навіть щоб стояти ", - згадує Елтон.

"Я був просто зломлений і в свої 44 роки ридав, як дитина. Цей прекрасний чоловік, помираючи від Сніду, навіть у свої останні дні життя якимось чином знайшов мені чудовий подарунок на Різдво, - підсумував Елтон Джон.

Нагадаємо, що Фредді Мерк'юрі помер 24 листопада 1991 року від ускладнень Сніду. Йому було всього лише 45 років. У 2008 році Фредді посмертно удостоєний 18 місця в списку "100 найталановитіших співаків усіх часів" за версією Rolling Stones.

До речі, в мережі є трейлер "Богемської рапсодії" про життя Фредді Мерк'юрі.

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